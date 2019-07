에이티즈, 11일 ‘엠카운트다운’ 출연…‘AURORA’로 활동 재개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 에이티즈가 'AURORA'(오로라)로 활동을 이어간다.에이티즈는 11일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연한다.이날 에이티즈는 세 번째 미니앨범 'TREASURE EP.3 : One To All'(트레져 EP.3 : 원 투 올)의 수록곡 'AURORA'로 무대에 오르며, 감성적인 퍼포먼스로 이전과는 다른 매력을 뽐낼 예정이다.특히 에이티즈는 'WAVE'(웨이브)와 'ILLUSION'(일루젼) 활동으로 보여줬던 키치함과 소년미와는 다른 한층 더 감각적인 몽환 분위기까지 자랑, 다시 한 번 전 세계 팬을 들썩이게 할 계획이다.에이티즈의 'AURORA'는 리더 김홍중이 작사 및 작곡에 참여한 곡으로, 첫 해외 투어를 다니며 느낀 감정을 가사로 표현했다. chill(칠)한 무드에서 에이티즈 특유의 다이내믹한 드롭으로 이어지는 곡의 전개가 인상적이다.앞서 'KCON 2019 NY'(케이콘 2019 뉴욕)을 통해 현지 팬들의 뜨거운 관심을 독차지한 에이티즈는 글로벌한 성장세를 보이며 남다른 활약상을 펼치고 있다.다채로운 매력을 선물할 에이티즈는 오는 7월 27일 오후 YES24 LIVE HALL에서 첫 번째 팬미팅 'ATEEZ The 1st ATINY PARTY [DEL MUNDO]'(에이티즈 첫 번째 에이티니 파티 [델 문도])로 팬들도 만난다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr