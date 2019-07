◆…사진은 10일 경기 분당 SK-u타워에서 SK(주) C&C 구성원 대표 최신명 수석(왼쪽)이 한국장애인재활협회 유명화 사무총장과 행복 IT 장학금 전달식 후 기념촬영하고 있다. 사진=SK(주)C&C 제공

SK㈜ C&C 구성원들이 올해도 취약계층 학생들의 IT 전문가의 꿈을 현실로 만드는 든든한 서포터가 됐다.SK㈜ C&C(사업대표 사장 안정옥)는 10일 경기도 성남시 분당 사옥(SK U-타워) 8층에서 IT전문가를 꿈꾸는 취약계층 학생들을 위한 '2019 행복IT장학금 전달식'을 열었다고 이날 밝혔다.올해로 15회째를 맞이하는 이날 행사에는 SK㈜ C&C 구성원과 한국장애인재활협회 관계자들이 참석해 'SK㈜ C&C 행복IT장학생'들을 축하하고 격려했다.이날 SK㈜ C&C는 고등학생 6명, 대학·대학원 신입생 9명과 재학생 24명, 장애인 IT전문가 육성 및 취업 지원 프로그램인 '씨앗(SIAT, SK㈜ IT Advanced Training) 2.0' 장학생 10명 등 49명에게 9300만원의 장학금을 전달했다. 행복IT장학생들은 한국장애인재활협회의 공고를 보고 지원한 학생들과 한국장애인재활협회, 전국장애인재활협회, 행정복지센터, 중·고·대학교의 추천을 받은 학생들 중 1차 서류평가와 외부전문가로 구성된 선정위원회의 진로계획, 학업능력, 자기개발노력 등에 대한 평가를 거쳐 선정됐다.이날 전달된 행복IT장학금은 지난 1년간 사내 온·오프라인 모금 캠페인에 구성원 574명이 참여해 조성한 기금을 주축으로 사내 매점인 '팀잘먹(팀장님 잘 먹겠습니다)'의 적립금(매출 2%), 구성원 외부 강의료 등도 보태졌다. 이날 전달식은 IT전문가를 희망하는 학생을 위한 별도의 특별 강연과 멘토링이 더해져 그 의미를 더했다. 김중수 SK㈜ C&C Tech Training 그룹장이 강사로 나서 '디지털 혁신'을 주제로 디지털 기술의 발전과 최신 산업 트렌드를 소개하며 행복IT 장학생들이 그려갈 미래를 풀어냈다.이후 SK㈜ C&C 직원들은 프로보노 ICT 멘토링에 참여해 학생과 짝이 되어 진로 상담을 했다. 취업을 앞둔 대학생과 대학원생을 위한 인사 담당자의 IT 관련 직무 소개 및 필요 역량 가이드도 진행했다.이번 행복IT장학생에 선정된 김희민(25세) 대학생은 “행복IT장학금으로 IoT와 클라우드 기반의 빅데이터 관련 공부를 할 수 있게 됐다”며 “ICT 개발자의 꿈을 이뤄 오늘 받은 도움을 사회에 돌려주는 디지털 인재가 되겠다”고 말했다. SK㈜ C&C 기부자 대표로 행사에 참여한 최신명 수석은 “행복IT 장학생들이 머지않은 미래에 우리나라의 디지털 산업의 역사를 새로 쓸 훌륭한 인재가 되기를 바란다”며 “앞으로 우리 장학생들이 지치지 않고 IT 전문가의 꿈을 이뤄갈 수 있도록 열심히 응원 하겠다”고 말했다. 한편 SK㈜ C&C는 2005년부터 지금까지 11억1827만원의 성금을 모아 815명의 행복IT장학생을 후원했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com