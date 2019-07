빅스 홍빈X몬스타엑스 형원, 10일 신곡 `COOL LOVE` 발표

한국경제TV 핫뉴스

그룹 빅스의 홍빈과 몬스타엑스의 형원이 신곡 ‘COOL LOVE’(쿨 러브)를 발표한다.홍빈과 형원은 10일 오후 6시 각종 각종 음원 사이트를 통해 `2019 펩시 K-POP 콜라보 프로젝트`의 THE LOVE OF SUMMER : THE PERFORMANCE ‘COOL LOVE’를 공개한다.신곡 ‘COOL LOVE’는 여름밤의 청량함과 동시에 느껴지는 뜨거운 열기를 첫눈에 사랑에 빠진 남자의 시선에 비유하여 표현한 감각적인 곡이다.해당 곡은 빅스 홍빈, 몬스타엑스 형원의 특별한 만남이자 어디에서도 본 적 없는 신선한 조합으로 음악 팬들의 높은 관심이 집중됐다. 특히 두 사람의 매력적인 음색은 곡의 분위기를 한층 배가시키며 뜨거운 여름밤의 에너지 넘치는 사랑을 만끽할 수 있는 곡을 탄생시켰다.또한 `쇼미더머니5`, `고등래퍼`로 최근 음악계에서 높은 관심을 받고 있는 드레스(DRESS)가 프로듀싱을 맡았고, 작사에는 JQ, TOMBOY(makeumineworks)가 작곡에는 dress, glowingdog, kriz, 901010, no2zcat가 참여해 음악적 완성도를 높였다.이처럼 홍빈과 형원은 역대급 프로듀싱 팀이 대거 합류하며 음악 팬들의 기대감을 높인 신곡 ‘COOL LOVE’로 올여름을 더욱 강렬하게 매료시킬 전망이다.`2019 펩시 K-POP 콜라보 프로젝트`는 글로벌 음료 브랜드 펩시와 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)가 진행, 다양한 K-POP 아티스트들이 뭉쳐 다채로운 음악을 발표하는 프로젝트다. 이번 여름 편에서는 `FOR THE LOVE OF IT`이라는 슬로건 아래, 답답한 일상에서 벗어나 자신이 좋아하는 일에 망설이지 말고 올인하는 모습을 선보인다.한편, 빅스 홍빈과 몬스타엑스 형원이 함께하는 펩시와 스타쉽 `2019 펩시 K-POP 콜라보 프로젝트`의 THE LOVE OF SUMMER : THE PERFORMANCE ‘COOL LOVE’는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지