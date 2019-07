공원소녀(GWSN), 데뷔 3부작 완결판 ‘밤의 공원 part three’ 타임라인 공개

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 공원소녀(GWSN)의 ‘밤의 공원’ 3부작 완결 편이 공개된다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 10일 0시 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘밤의 공원 part three(THE PARK IN THE NIGHT part three)’ 타임라인 이미지를 공개했다.타임라인 이미지는 앞서 공개된 컴백 아트웍 티저와 마찬가지로 한 마을의 지도를 연상시키는 그림으로 구성, 아래쪽 마을에서 공원소녀의 상징적 나무 Wish Tree 방향으로 티저 콘텐츠 오픈 일정이 나열돼 있으며, Wish Tree에 다가갈수록 발매 일과 가까워지고 있어 눈길을 끈다.공개된 타임라인에 따르면 공원소녀는 11일 앨범 커버 아트 이미지를 시작으로, ‘MNEMONIC PHOTOGRAPHS(니모닉 포토그래프)’라는 이름의 개인 및 단체 콘셉트 포토, 트랙리스트, 뮤직비디오 티저 영상, 앨범 프리뷰 등을 앨범 발매 당일까지 순차적으로 오픈할 예정이다.매 앨범마다 독보적인 퀄리티를 자랑하는 콘텐츠들로 호평을 받았던 공원소녀가 새롭게 선보일 ‘밤의 공원 part three’ 티저에 팬들의 이목이 집중되고 있다.한편, ‘밤의 공원’ 3부작의 대미를 장식할 공원소녀의 세 번째 미니앨범 ‘밤의 공원 part three’는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 11일 오후에는 피지컬 음반 예약 판매와 컴백 쇼케이스 티켓 예매도 진행될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지