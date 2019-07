소리, 10일 솔로곡 발표…`현대무용X재즈댄스`의 만남

한국경제TV 핫뉴스

소리가 한층 강렬해진 퍼포먼스로 돌아온다.소리는 10일 정오 각종 온라인 음악 사이트에 세 번째 솔로 싱글 `I Am Not Alone`을 발표한다.`I Am Not Alone`은 퓨처 베이스 장르의 곡으로, 신예 프로듀서 Folded Dragons(본명 Albert Pan)와 소리가 함께 컬래버레이션 했다. 가사에는 후회와 분노, 실패가 가득한 세상 속에서 좌절하기도 했지만 그래도 `너와 나는 혼자가 아니다`라는 메시지를 담았다.아울러 이번 신곡은 뮤직비디오가 아닌 오롯이 무대에서만 펼쳐낸 퍼포먼스 비디오로 선보인다. 솔로 데뷔곡인 `touch`에서 호흡을 맞췄던 1Million(원밀리언)의 최효진 안무가와 다시 한번 손잡고, 현대무용과 재즈댄스 등이 결합된 색다른 퍼포먼스를 보여줄 계획이다.소리는 "팬분들이 항상 언제 컴백하는지를 물어봐 주셨는데, 드디어 세 번째 솔로 곡을 보여드리게 됐다. `I Am Not Alone`은 많은 분들이 기대해주시고 응원해 주셔서 발표할 수 있었던 노래"라며 "음악 방송은 물론 유튜브를 비롯한 다양한 콘텐츠들로 자주 찾아뵐 예정이니, 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 소감을 전했다.한편, 소리의 세 번째 솔로 싱글 `I Am Not Alone`은 10일 정오 각종 온라인 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지