펜타곤, 미니 9집 ‘썸머’ 트랙리스트 공개…타이틀곡 `접근금지`

그룹 펜타곤이 래퍼 기리보이와의 특급 콜라보레이션을 예고했다.펜타곤은 10일 0시 펜타곤의 공식 SNS를 통해 오는 17일 발매되는 아홉 번째 미니앨범 `SUM(ME:R)`(썸머)의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 `접근금지 (Prod. By 기리보이)`를 비롯해 `판타지스틱 (Prod. By 기리보이)`, `SUMMER!`, `Round 2 (Bonus Track)`까지 다채로운 네 곡의 리스트가 담겨있다.특히 힙합씬 뿐만 아니라 다양한 장르에서 대중의 사랑을 받고 있는 래퍼이자 프로듀서 기리보이가 타이틀곡 `접근금지 (Prod. By 기리보이)`와 두 번째 트랙 `판타지스틱 (Prod. By 기리보이)`의 크레딧에 이름을 올려 눈길을 사로잡았다.타이틀곡 `접근금지 (Prod. By 기리보이)`는 멤버 후이와 기리보이가 함께 작업한 힙합 장르의 곡으로, 독보적인 개성을 자랑하는 두 사람의 만남에 팬들의 기대감이 높아지고 있다.한편, 펜타곤의 아홉 번째 미니앨범 `SUM(ME:R)`(썸머)는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지