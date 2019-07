CIX(씨아이엑스) 배진영, 아슬아슬한 섹시美…데뷔 앨범 개인 콘셉트 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

신예 5인조 보이그룹 CIX(씨아이엑스) 배진영이 아슬아슬한 노출이 담긴 개인 콘셉트 이미지를 공개해 화제다.10일 0시 CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석) 공식 SNS를 통해 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger (이하 'HELLO') 배진영 개인 콘셉트 티저 이미지가 게재됐다.먼저 레드 버전의 티저 이미지 속 배진영은 프레임 컬러와 걸맞게 붉은 모자를 쓰고 있다. 이와 대비되는 짙은 헤어 스타일이 배진영의 남자다운 얼굴선을 돋보이게 만들었다. 특히 앞서 공개된 BX, 승훈의 레드 버전 이미지와는 달리 눈을 뜨고 있어 색다른 분위기를 자아낸다.블루 버전의 티저 이미지에는 배진영의 과감한 노출이 시선을 사로잡았다. 배진영이 착용한 검은 터틀넥이 한쪽 어깨부터 허리까지 트여있어 몸 선이 그대로 드러난 것.또 테이블 위에는 스노우 볼이 놓여 있는 것과 같이 이미지 프레임에는 눈꽃 모양이 그려져 있다. 이는 배진영과 어떤 상관관계를 가지고 있을지 팬들의 궁금증을 더욱 높이고 있다.미지수의 완성 CIX(Complete In X)는 다섯 명의 미지수인 멤버들이 다 함께 모였을 때 비로소 완성된다는 의미를 나타낸다. 지난해 프로젝트 그룹 워너원 활동을 성공적으로 마친 배진영이 CIX의 첫 멤버로 공개돼 큰 화제를 모았다. 최근 배진영은 솔로 싱글곡을 발매하고 약 3개월 여간 첫 단독 아시아 팬미팅을 성료, 현재 CIX 그룹 데뷔에 집중하고 있다.한편, CIX는 오는 23일 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger를 발매하고 가요계에 첫발을 디딘다. 이어 24일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 쇼케이스 '안녕, 낯선사람'을 개최할 예정이다.