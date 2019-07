방탄소년단, 日 오리콘 주간 싱글 차트 1위

한국경제TV 핫뉴스

그룹 방탄소년단이 오리콘 주간 싱글 차트에서 해외 아티스트 최고 기록을 세우며 정상에 올랐다.9일 일본 오리콘 차트에 따르면, 방탄소년단의 열 번째 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 62만 1천여 포인트로 오리콘 주간 싱글 차트(7/1~7/7) 1위를 차지했다.해외 아티스트 가운데 싱글 발매 첫 주만에 60만 포인트를 돌파한 기록은 방탄소년단이 처음이다. 또한 방탄소년단은 이번 싱글로 전작인 'FAKE LOVE/Airplane pt.2'가 세운 기록(45만 4829 포인트)을 넘기며 역대 해외 아티스트 싱글 첫 주 판매 최고 기록을 자체 경신했다.이와 함께 'Lights/Boy With Luv'는 발매 여섯째 날 오리콘 데일리 싱글 차트에서 2만 2792 포인트로 6일 연속 1위를 차지했다.방탄소년단의 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 희망을 노래하는 신곡인 'Lights', 미국 빌보드 '핫 100' 차트에서 각각 8위와 11위를 차지한 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)'와 'IDOL'의 일본어 버전 등 총 3곡이 담겨있다.한편, 방탄소년단은 오는 13일과 14일 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어를 이어간다.