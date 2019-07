1TEAM(원팀), 두 번째 미니앨범 `JUST` 하이라이트 메들리 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

1TEAM(원팀)이 두 번째 미니앨범 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.라이브웍스컴퍼니는 9일 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 1TEAM의 두 번째 미니앨범 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 새 앨범에 대한 기대감을 증폭시키고 있다.공개된 영상에는 타이틀곡 `롤링롤링`을 비롯해 `TAK!`, `ICE IN THE CUP`까지 이번 앨범에 수록된 총 세 곡의 음원 하이라이트가 담겨 팬들의 이목을 집중시키고 있다.1TEAM의 두 번째 미니앨범 `JUST`는 방탄소년단, 엑소 등 국내 최정상 그룹의 곡을 작업한 `디바인채널(Devine Channel)`이 프로듀싱을 맡아 1TEAM의 밝고 당당한 매력을 담아낸 앨범으로 타이틀곡 `롤링롤링`의 독특하면서 세련된 신스 사운드는 듣는 이들의 귀를 사로잡으며 여름과 어울리는 청량한 1TEAM의 모습을 기대하게 한다.이어 나오는 `TAK!`은 몽환적인 분위기의 힙합 비트 위에 중독성 있는 나른한 톤의 보컬과 랩을 더한 힙합 곡으로 1TEAM의 새로운 음악적 색깔을 느낄 수 있으며 마지막 트랙에 수록된 `ICE IN THE CUP`은 멤버 BC가 직접 작사, 작곡한 곡으로 시원한 곡 제목과 달리 섬세한 감정을 담은 가사가 포인트인 곡이다.또한 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 분위기를 고조시키고 있는 1TEAM은 서울 강남 일대와 시청, 광화문 등 서울 시내 곳곳의 옥외 전광판에 두 번째 미니앨범 `JUST` 발매를 알리며 국내외 팬들의 눈길을 끌고 있어 1TEAM의 새 앨범에 대한 기대감은 더욱 높아지고 있다.한편, 오는 11일 컴백을 앞두고 있는 1TEAM은 새 앨범 발매 하루 전인 10일 첫 번째 미니 팬콘을 개최하고 팬들과 먼저 만날 예정이다.