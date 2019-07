‘컴백 D-1’ 소리, `아이 엠 낫 얼론` 퍼포먼스 연습 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

소리가 역대급 퍼포먼스로 돌아올 것을 예고했다.몰레엔터테인먼트는 지난 8일 오후 공식 유튜브 채널에 소리의 세 번째 싱글 `I Am Not Alone` 퍼포먼스 연습 영상을 게재했다. 해당 영상에는 소리와 `1Million Dance Studio`의 최효진 안무가가 함께 퍼포먼스를 준비하는 내용이 담겼다.소리는 역동적이고 파워풀한 `I Am Not Alone`의 퍼포먼스를 살짝 공개하며 신곡에 대한 기대를 높였다. 특히 앞서 오픈한 티저를 통해 색다른 퍼포먼스를 예고한 소리. 그가 어떤 모습으로 컴백할 지 궁금증이 증폭되고 있다.아울러 소리는 영상을 통해 "효진 선생님이 이번 컴백에도 춤을 맡아주셨다. 시간이 없지만 열심히 연습하고 있다"며 짧은 소감을 전했다.신예 프로듀서 Folded Dragons(본명 Albert Pan)와 소리가 함께 컬래버레이션 한 `I Am Not Alone`. 이번 컴백은 Folded Dragons가 소리를 위한 곡을 만들었다고 전해 더욱 관심을 받고 있다. 소리 역시 "지금까지와는 다른 음악 스타일과 퍼포먼스"라고 밝혔다.한편 소리의 세 번째 싱글 `I Am Not Alone`은 오는 10일 정오, 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자