CIX(씨아이엑스) 승훈, 1st EP앨범 ‘HELLO’ 개인 티저 이미지 공개…순수+시크 아우르는 분위기 장인

신예 5인조 보이그룹 CIX(씨아이엑스) 승훈의 개인 콘셉트 이미지가 공개되면서 팬들의 기대감이 더욱 고조되고 있다.9일 0시 CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석) 공식 SNS를 통해 1st EP ALBUM ‘HELLO’ Chapter 1. Hello, Stranger (이하 ‘HELLO’) 승훈 개인 콘셉트 티저 이미지가 게재됐다.공개된 두 장의 개인 콘셉트 이미지 속 승훈은 순수한 소년의 모습으로 설렘을 선사하는가 하면 성숙한 남성미로 묘하게 섹시함까지 풍긴다.먼저 레드 프레임으로 꾸며진 콘셉트 이미지에서 눈을 지그시 감고 있는 승훈은 파스텔 톤으로 물들인 헤어 스타일과 딸기 우유를 머금은 듯한 입술로 순수한 매력을 더욱 높였다. 반면 왼쪽 하단에 블루가 섞인 이미지에서의 승훈은 또 다른 콘셉트 소화력으로 팬들의 마음을 사로잡았다. 흰 셔츠에 흰 넥타이를 맨 승훈의 무표정이 시크한 분위기를 자아냈다.특히 승훈이 앉아있는 의자에 헤드셋이 걸려있으며, 프레임 하단에는 음파가 그려져 있다. 성냥개비가 BX를 나타내는 매개체였다면 승훈과 헤드셋은 어떤 연관성을 지니고 있을지 궁금증이 모인다.CIX는 ‘Complete In X’의 줄임말로, 미지수의 완성이라는 뜻을 지니고 있다. 이는 다섯 명의 미지수인 멤버들이 다 함께 모였을 때 비로소 완성된다는 의미를 나타낸다. 섬세하고 감미로운 목소리가 특징인 승훈은 1999년생으로, 서바이벌 프로그램을 통해 흠잡을 데 없는 보컬 및 댄스 실력과 스타성을 인정받은 바 있다.한편, 오는 23일 1st EP ALBUM ‘HELLO’ Chapter 1. Hello, Stranger를 발매하고 정식 데뷔하는 CIX는 하루 뒤인 24일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 쇼케이스 ‘안녕, 낯선사람’을 개최하고 팬들과 만난다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지