박재범, 2일 새 EP앨범 [Nothing Matters] 발매…타이틀곡 ‘All Day (Flex)’

한국경제TV 핫뉴스

박재범이 2일 오후 6시 새 EP 앨범 [Nothing Matters](낫띵 매터스)를 전격 공개한다.박재범은 발매에 앞서 지난 1일, SNS를 통해 타이틀곡 ‘All Day (Flex) (Feat. HAON(김하온) & 염따)’의 뮤직비디오 티저 영상과 앨범 아트워크 이미지를 공개했다.공개된 티저 영상에는 특유의 솔직하고 유머러스한 매력으로 사랑받는 래퍼 염따가 등장하는데, 마치 개인 SNS 게시물을 보는듯한 형식의 영상이 인상적이다.앨범 발매와 동시 공개되는 타이틀곡 ‘All Day (Flex) (Feat. HAON(김하온) & 염따)’의 뮤직비디오는 박재범과 HAON(김하온), 염따 세 사람이 함께 출연해 유쾌함을 더할 예정이다.박재범의 EP [Nothing Matters]는 타이틀곡 ‘All Day (Flex) (Feat. HAON(김하온) & 염따)’를 비롯해 Crush(크러쉬)가 피처링으로 참여해 발매 전부터 기대를 모으고 있는 곡 ‘Yummy (Feat. Crush)’, AOMG의 Ugly Duck(어글리덕)이 프로듀싱을 맡은 곡 ‘Nothing Matters’ 등 총 다섯 트랙이 수록됐다.2일 오후 6시부터 국내외 음원사이트를 통해 박재범의 새 앨범, [Nothing Matters]를 감상할 수 있으며, 박재범과 염따, HAON(김하온)이 함께 출연한 타이틀곡 ‘All Day (Flex)’의 뮤직비디오 또한 동시 공개될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지