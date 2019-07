1TEAM(원팀), 타이틀곡 `롤링롤링` 포함한 두 번째 미니앨범 `JUST` 트랙리스트 공개

한국경제TV 핫뉴스

1TEAM(원팀)의 두 번째 미니앨범 `JUST`의 트랙리스트가 공개됐다.라이브웍스컴퍼니는 2일 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 1TEAM의 두 번째 미니앨범 `JUST`의 표지와 트랙리스트를 공개하며 팬들의 관심을 모으고 있다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 `롤링롤링`을 비롯해 `TAK!`, `ICE IN THE CUP`까지 총 세 개의 트랙이 담겨 있으며 트랙리스트가 적힌 배경에는 앞서 순차적으로 공개됐던 개인 콘셉트 포토가 함께 담겨 있어 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.1TEAM의 두 번째 미니앨범은 방탄소년단 ‘불타오르네’, 엑소 ‘El Dorado’ 등 국내 최정상 그룹의 곡을 작업한 ‘디바인채널(Devine Channel)’이 데뷔 미니앨범 에 이어 다시 한번 총괄 프로듀싱을 맡아 1TEAM의 밝고 당당한 매력은 물론 여름과 어울리는 청량하고 시원한 느낌을 담아냈다.또한 마지막 트랙에 자작곡인 `ICE IN THE CUP`을 비롯한 전곡 크레딧에 멤버 BC가 이름을 올려 새로운 작곡돌의 탄생을 알림과 동시에 1TEAM이 보여줄 새로운 앨범에 대한 기대감과 궁금증을 자극하고 있다.앨범 트랙리스트를 공개하며 컴백 분위기를 고조시킨 1TEAM은 루빈, BC, 진우, 제현, 정훈으로 구성된 5인조 실력파 보이그룹으로 지난 3월 데뷔 미니앨범 `HELLO!`의 타이틀곡 `습관적 VIBE`로 1TEAM만의 청량한 소년미와 밝고 당당한 에너지를 보여주며 국내외 팬들의 주목을 받았다.한편, 오는 11일 오후 6시 발매되는 1TEAM의 두 번째 미니앨범 `JUST`는 3일부터 주요 온라인 음반 사이트를 통해 예약 구매할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지