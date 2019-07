소리, 10일 컴백 확정…신곡은 `아이 엠 낫 얼론`

한국경제TV 핫뉴스

소리가 세 번째 솔로 컴백 날짜를 확정했다.소리는 지난 1일 오후 공식 SNS에 한 장의 사진을 게재하며 컴백을 알렸다. 공개된 내용에 따르면 소리는 오는 7월 10일 정오 세 번째 솔로 싱글 `I Am Not Alone`을 발표한다.신곡 `I Am Not Alone`은 퓨처 베이스 장르의 곡으로, 코코소리 시절부터 소리의 팬이라는 프로듀서 Folded Dragons(본명 Albert Pan)와 소리가 함께 컬래버레이션 했다. 특히 이번 컬래버레이션은 프로듀서 Folded Dragons가 소리에게 먼저 러브콜을 보내 이뤄졌다는 점에서 의미가 깊다.지난해 `touch`, `I`m Ready` 등 다채로운 음악적 스펙트럼을 보여주며, 솔로 데뷔를 성공적으로 마친 소리. 그는 이번 `I Am Not Alone`을 통해 색다른 퍼포먼스를 대중들에게 다시 한번 선보이겠다는 각오다.소리는 2016년 그룹 코코소리로 데뷔, 세 번의 싱글을 발표했다. 이후 그는 `아이돌 마스터 KR`, `믹스나인` 등 꾸준한 방송 활동으로 대중들에게 얼굴을 알렸다.최근에는 TBS `팩트인스타`에서 `소리 액션`이라는 뮤직비디오 리액션 코너와 채널 J의 `일본인도 모르는 이바라키 여행`에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지