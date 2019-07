GOT7, 2019 월드투어 첫 해외 공연지 뉴어크 및 토론토 공연 성료

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 2019 월드투어 첫 해외 무대인 미국 뉴어크 및 캐나다 토론토 공연을 성료하며 북남미 투어의 좋은 출발을 했다.GOT7은 6월 27일(이하 현지 시간) 미국 Newark(뉴어크) Prudential Center(푸르덴셜 센터), 30일 캐나다 Toronto(토론토) Scotiabank Arena(스코샤뱅크 아레나)서 `GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING(갓세븐 2019 월드 투어 킵 스피닝)` 해외 공연의 스타트를 끊었다.지난달 15일과 16일 서울 송파구 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)서 2019 월드투어의 서막을 연 GOT7은 많은 팬들의 응원을 받으며 해외 무대로 향했다.특히 북남미 투어의 첫 지역인 미국 뉴어크 공연은 뜨거운 현지 관심 속에 열려 더욱 눈길을 끌었다. GOT7은 뉴어크 공연에 앞서 26일 미국 NBC 유명 토크쇼 `TODAY SHOW(투데이 쇼)`에 K팝 그룹 최초로 출연해 `ECLIPSE(이클립스)`의 영어 버전 무대를 선사해 현지 시청자들을 매료시켰다. `TODAY SHOW` 사회자는 GOT7을 "세계적인 탄탄한 팬덤의 글로벌 센세이션 그룹"이라고 소개해 이목을 모았다. GOT7이 해당 프로그램에 등장하자 트위터 전세계 월드 와이드 트렌드 랭킹 중 해시태그 `#GOT7onTodayShow`가 1위를 차지해 월드 와이드 인기를 다시 한 번 입증했다.이어 27일에는 FOX5 채널 인기 토크쇼 `Good Day New York(굿 데이 뉴욕)`에 2년 연속 출연해 2019 월드투어에 대한 기대감을 높였다.이번 공연에서 GOT7은 22곡의 세트리스트를 선보이며 지칠 줄 모르는 열정으로 현지팬들의 환호를 받았다. 올해 5월 발표한 새 미니앨범 타이틀곡 `ECLIPSE`와 히트곡 `Never Ever(네버 에버)`로 카리스마를 내뿜으며 단숨에 공연장 분위기를 압도했다. 또 멤버별 개성을 앞세운 개인 무대와 멤버 간의 케미스트리가 돋보이는 유닛 무대로 다양한 볼거리를 선사했다.GOT7만의 에너지를 자랑하는 `딱 좋아`와 리더 JB의 자작곡 `Teenager(틴에이저)`, `PAGE(페이지)` 등 무한한 매력이 담긴 넘버들로 관객들과 소통했다.GOT7은 뉴어크, 토론토 공연에 이어 7월 3일 댈러스, 6일 로스앤젤레스, 10일 오클랜드, 13일 멕시코시티, 16일 산티아고에서 월드투어 중 북남미 투어를 진행하고 `K팝 대표 그룹`의 저력을 과시할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지