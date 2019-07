위인더존, 브이로그부터 ‘위둥이.ZIP’까지 ‘팬 사랑 독차지하는 매력부자’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 위인더존(WE IN THE ZONE)이 다양한 영상만큼이나 개성만점 면모로 팬 사랑을 독차지하고 있다.현재 위인더존은 공식 SNS 채널을 통해 일상 모습부터 개개인의 매력을 담은 영상들을 공개하고 있다.‘Vlog’는 파워풀한 무대 위와는 180도 다른 장난꾸러기 같은 멤버들의 일상을 엿볼 수 있다. 최근 공개된 영상에선 음악방송 대기실에서의 자연스러운 모습부터 멤버들의 깨알 개인기, 간식 먹방 등으로 눈길을 끌고 있다.특히 찰떡 케미로 개그감을 대방출한 멤버들은 팬들의 배꼽 도둑으로 변신했고, 멤버 이슨은 표정부자이자 ‘남친짤 부자’로 변신해 관심도 받고 있다.완전체는 물론 개인의 개성도 남다른 위인더존이다. 멤버들은 ‘위둥이.ZIP’을 통해 각자가 잘하는 표정 연기와 포즈, 눈 맞춤 등으로 보자마자 ‘입덕’을 외치게 만든다. 누구에게나 있는 피곤한 월요병을 날려주는 멤버들의 맞춤 멘트와 미소는 ‘멍뭉미’를 맘껏 뽐낸 위인더존을 강조하고 있다.위인더존은 ‘WE IN THE ZONE’으로 정식 데뷔한 후 퍼포먼스가 돋보인 ‘내 목소리가 너에게 닿게’로 활동했다. 그 후 ‘LOVE LOVE LOVE’(러브 러브 러브)로 활동, 강렬한 퍼포먼스에 이어 팬들의 마음을 녹이는 청량 남친돌로 반전 매력을 보이기도 했다.음악방송을 통해 파워풀하고 흠 잡을 데 없는 라이브, 댄스 실력을 뽐낸 위인더존은 공식 SNS 속 다양한 영상으로 팬과의 소통 그리고 미처 뽐내지 못한 매력 자랑으로 꾸준히 이름을 알리고 있다.앞으로도 위인더존은 공식 SNS 채널을 통해 많은 영상 공개로 팬들을 만날 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지