생활문화 서비스를 모두 즐길 수 있는

통합 라이프스타일 멤버십 서비스 '

CJ의 다양한CJ ONE'이 가족 뮤지컬 '신비아파트'와 함께 'CJ ONE VIP 위크'를 개최한다고 27일 밝혔다.이번 이벤트는 CJ ENM의 대표적인 가족 뮤지컬 '신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀' 공연 초대 이벤트 및 예매 할인 이벤트로 내달 11일까지 응모 가능하다.'신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀' 공연 초대 이벤트는 CJ ONE VIP 회원 중 이달 27일부터 내달 11일까지 포인트를 적립 또는 사용한 회원이라면 누구나 신청할수 있다.개인 SNS에 지정 해시태그(#뮤지컬신비아파트, #여름방학추천)를 포함해 공연 기대평을 업로드 한 후, 해당 게시물의 URL과 뮤지컬 신비아파트를 보러 가야 하는 이유를 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 자동 응모된다. CJ ONE 앱에서 응모 가능하며 추첨을 통해 7월 26일 오전 11시, 오후 2시 공연에 각 25명씩 총 50명(1인 2매)이 초대될 예정이다.아울러 더 많은 고객이 신비아파트 뮤지컬 시즌3를 만날 수 있도록 CJ ONE 회원 대상 특별 예매 할인 이벤트도 함께 진행된다. 티켓 예매 사이트 인터파크에 로그인 후 'CJ ONE 할인'을 선택해 티켓을 구매하면 평일 52%, 주말 47% 할인된 가격으로 공연 관람이 가능하다.'신비아파트 뮤지컬 시즌 3: 뱀파이어 왕의 비밀'은 고요하던 신비아파트에 사람들이 갑자기 쓰러지는 원인을 찾다가 뱀파이어들의 공격을 받게 되는 도깨비 '신비'와 친구들의 이야기를 담았다.생동감 넘치는 고퀄리티 무대 장치들과 배우들이 선보이는 신나는 음악, 안무가 한데 어우러져 올 여름방학, 공연장을 찾은 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.지금까지 사전 판매율이 55%를 돌파하면서 여름방학 최고의 흥행 가족 뮤지컬로 자리잡고 있다. 7월 20일 11시 공연을 시작으로 8월 18일까지 이화여자대학교 삼성홀에서 공연된다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com