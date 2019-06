[반도체(Overweight)/ KT (28,200 -0.35%) B 반도체/Display 김양재]★ Micron 실적 발표▶️ 2Q19 매출액 $4.8bn(-18% QoQ, -39% YoY), 영업이익 1.1bn(-47% QoQ, -72% YoY), EPS $1.1 기록. 최근 하향 조정된 컨센서스(매출액 $4.6bn, EPS $0.7)를 상회하는 실적. 사업 부문별로는 DRAM B/G Flat, ASP -20%, NAND B/G -5%, ASP -15% 기록▶️ 3Q19 실적 가이던스는 매출액 $4.5bn±0.2bn, GPM 29%±1.5%), 제시. 고객사 재고 소진 중, 2H19는 DRAM과 NAND 모두 B/G YoY 성장 전망▶️ Micron은 수급 개선을 위해 감산과 더불어 2020년 CAPEX를 하향 조정. 수급 전망은 DRAM 수요 B/G는 Mid-teens vs 산업 공급 B/G Mid to High teens, NAND 수요 B/G Mid-30s vs 산업 공급 B/G High-30s 언급▶️ 2H19 반도체 가격 하락에도 불구 업계 수익성 악화 추세는 둔화될 것으로 예상. 공정 미세화, 3D 적층 증가 등 메모리 업계 원가 절감 활동 효과 발생 전망. 2H19 실적 전망치 하향 조정으로 주가 약세 시 국내 메모리 업체 비중 확대 추천