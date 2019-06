은지원, 서울 단독 콘서트 스팟 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

은지원의 서울 단독 콘서트 스팟 영상이 공개됐다.YG엔터테인먼트는 26일 오후 3시 공식 SNS를 통해 은지원의 서울 단독 콘서트 스팟 영상을 게재했다.은지원은 오는 7월 27일 오후 6시와 28일 오후 5시, 양일에 걸쳐 경희대학교 평화의전당에서 'EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]'를 개최하면서 팬들과 특별한 만남을 가진다.영상 속 은지원은 솔로 히트곡 '8t. Truck'에 맞춰 강렬한 힙합 아티스트의 포스를 발산했다. 평소 볼 수 없었던 은지원의 카리스마 넘치는 무대 매너가 다가오는 콘서트에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다. 특히 오랜만에 솔로 앨범으로 돌아오는 은지원이 이번 콘서트에서 어떤 음악과 무대를 선보일지 벌써부터 큰 관심이 모아지고 있다.이번 공연 타이틀은 27일 발매되는 신보 타이틀곡 '불나방 (I'M ON FIRE) (Feat. Blue.D)'의 영문명에서 착안한 'ON FIRE'로, 더욱 강렬하고 뜨거운 무대를 보여주겠다는 은지원의 의지가 담겨있다.은지원은 27일 오후 6시 여섯 번째 솔로 정규앨범이자 10년 만에 발매하는 정규앨범 `G1`을 발표한다. 새 앨범에는 타이틀곡 `불나방`을 비롯해 `HOW WE DO`, `SEXY`, `쓰레기 (WORTHLESS)`, `HOOLIGAN (Feat. MINO of WINNER)`, `GET READY`, `비틀비틀 (TIPSY)`, `HATE`, `비슷비슷해 (SAME)` 등 9곡이 수록된다.은지원의 서울 단독 콘서트 예매는 26일 오후 8시 옥션 티켓을 통해 예매할 수 있다.