은지원, 솔로 정규 앨범 ‘G1’ 트랙리스트 공개

은지원이 10년 만에 정규 앨범 'G1'으로 솔로 컴백한다.YG엔터테인먼트는 20일 오전 10시 공식 블로그를 통해 은지원의 솔로 정규 앨범 'G1' 전곡 트랙리스트가 담긴 포스터를 공개했다.이번 신보명은 'G1'으로, 은지원이 10년 만에 발표하는 솔로 정규 앨범이라 의미를 더한다. 솔로 힙합 아티스트로서 은지원의 음악 세계와 정체성을 오롯이 담아냈다.트랙리스트에는 타이틀곡 '불나방 (I'M ON FIRE) (Feat. Blue.D)'을 비롯해 'HOW WE DO', 'SEXY', '쓰레기 (WORTHLESS)', 'HOOLIGAN (FEAT. MINO of WINNER), 'GET READY', '비틀비틀 (TIPSY)', 'HATE', '비슷비슷해 (SAME)' 등 총 9곡으로 꽉 채워졌다.타이틀곡 '불나방'은 강렬한 붐뱁 트랙으로, 정통 힙합을 표방하는 은지원의 음악색깔을 유지하면서 위너 송민호의 작사-작곡 참여로 트렌디한 힙합 감성을 덧입혔다.송민호는 '불나방' 외 수록곡 'HOOLIGAN'의 작사-작곡에도 이름을 올렸으며, 직접 피처링까지 나서 이목을 끈다. 절친한 선후배로 예능 프로그램에서 유쾌한 호흡을 자랑했던 은지원과 송민호가 이번 앨범에서 강렬한 힙합 카리스마로 시너지를 낼 전망이다.은지원은 'HOW WE DO', '불나방' 'SEXY', '쓰레기', 'HOOLIGAN' 등 9곡 중 5곡에 직접 참여하며 아티스트로서 역량을 뽐냈다.10년 만에 9곡이 수록된 정규 앨범으로 돌아온 은지원은 콘서트를 연다. 7월 27일 오후 6시와 28일 오후 5시, 양일에 걸쳐 경희대학교 평화의전당에서 'EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]'를 개최하며 팬들을 만난다.은지원의 솔로 정규 앨범 'G1'은 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.