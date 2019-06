`2019 MGMA`, 20일 투표 시작…K-Music 부문별 화려한 후보 관심 집중

한국경제TV 핫뉴스

No.1 디지털 뮤직 플랫폼 지니뮤직과 No.1 K-POP 디지털 채널 M2가 함께하는 '2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS'(이하 2019 MGMA)가 본격적인 시작을 알린다.`Play MGMA`라는 슬로건 아래 음악을 듣고, 보고, 공유하는 지금의 트렌드가 녹아있는 2019년형 음악 시상식의 주요 시상 부문을 공개하는 것.`2019 MGMA`는 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 19일까지 음원, 음반을 발표한 아티스트를 대상으로 심사가 이뤄지며 음원 및 소셜 점수와 홈페이지 투표, SNS 투표(트위터) 결과, 심사위원 점수를 모두 반영해 수상자를 결정한다.음악 부문에는 남·여 그룹, 남·여 솔로 아티스트, 남·여 신인 아티스트, 남·여 퍼포밍 아티스트, 보컬 아티스트, 밴드 등 10개 부문의 시상이 이뤄지며, 대상 부문으로는 심사 기간 동안 대중에게 가장 많은 사랑을 받은 아티스트인 `The Top Artist`, 스트리밍과 다운로드 누적 합산 1위 음원인 `The Top Music`, M2 콘텐츠 중 가장 많은 사랑을 받은 `M2 The Top Video`, 가장 많은 곡을 높은 순위에 올려놓은 `The Best Selling Artist`를 시상한다.오는 6월 20일 오전 11시 지니뮤직 음원과 소셜점수를 중심으로 선정된 각 부문 후보 명단이 공개되며 그와 동시에 온라인 투표가 시작된다. 투표는 지니뮤직 홈페이지에서 7월 31일까지 진행된다.한편 `2019 MGMA`는 8월 1일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 개최되며, 지니뮤직 홈페이지와 모바일 애플리케이션, 음악 전문 채널 Mnet과 디지털 채널 M2 등을 통해 생중계할 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr