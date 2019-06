‘글로벌 대세돌’ GOT7, 2019 월드투어로 글로벌 팬들과 소통

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 2019 월드투어의 포문을 여는 서울 공연을 성료, KSPO DOME(올림픽체조경기장)을 초록색 물결로 가득 채웠다.GOT7은 15~16일 서울 송파구 방이동 KSPO DOME서 2019 월드투어 `GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING`을 개최, 화려한 2019 월드투어의 막을 올렸다.GOT7은 이틀간 진행한 이번 월드투어 서울 무대서 완벽한 비주얼은 물론 탄탄한 퍼포먼스로 `무대 장인`다운 매력을 뽐내며 공연장을 뜨겁게 달궜다.`You Are`와 `Skyway`를 시작으로 공연의 출발을 알린 GOT7은 먼저 멤버별 개성과 파워풀한 퍼포먼스가 담긴 솔로 및 유닛 무대로 눈길을 사로잡았다.JB와 영재는 각각 `Ride`와 `Gravity`로 솔로 아티스트로서의 매력을 발산했고 마크-뱀뱀-잭슨은 랩 퍼포먼스로 남성미를 물씬 풍겼다. 그런가 하면 진영과 유겸은 솔로 댄스 및 유닛 댄스 무대로 관객들을 열광시켰다.이번 솔로 및 유닛 무대는 GOT7이 새 월드투어를 위해 야심차게 준비한 공연으로 GOT7의 색다른 퍼포먼스를 기다린 팬들에게 큰 선물이 됐다.아울러 이번 콘서트서 GOT7은 지난달 20일 발매한 앨범 `SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY`의 타이틀곡 `ECLIPSE`와 `1도`를 선보이는가 하면 아가새(팬덤명)들이 기다려왔던 수록곡 `PAGE` 무대도 선보여 뜨거운 환호를 받았다.특히 이번 공연은 투어명 `GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING`과 앨범 `SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY`의 주제에 맞춰 빛에서 어둠으로 그리고 다시 어둠에서 빛을 찾아가는 무드를 담은 콘셉트로 방향성을 잡았다. 이에 걸맞게 초대형 LED 화면 속 이 같은 주제와 부합하는 영상들을 적절히 선보여 공연의 완성도를 높였다.콘서트를 위해 특별 제작한 영상에서 GOT7은 각자에게 미션을 주고 게임을 진행하며 웃음을 안겨주는가 하면 저녁 식사 중 새 월드투어에 임하는 진솔한 마음도 전하면서 관객들에게 재미와 감동까지 선사했다.콘서트 막바지 GOT7은 "좋은 추억을 만들 수 있게 해주셔서 감사하다", "저희를 행복하게 해주는 것만큼 저희도 여러분을 행복하게 해 드리겠다"면서 데뷔 때부터 지금까지 성원해준 `아가새`를 비롯한 팬들에게 고마운 마음을 전했다. 이어 "5년이라는 시간 동안 GOT7 일곱명을 응원해주고 사랑해주셔서 감사드린다"면서 "아가새분들은 정말 진심으로 소중한 존재다. 여러분들이 우리를 응원해주시는 것 만큼 우리도 여러분들을 많이 응원하고 진심으로 행복을 기원한다"고 덧붙였다.GOT7은 또 "GOT7이 가진 능력과 매력을 더 보여줄 수 있는 앨범을 꼭 올해 안에 보여드리겠다"고 전해 팬들에게 기대감을 불러일으키기도 했다.그런가 하면 이번 콘서트에서 GOT7은 메이크어위시재단과 함께 전 세계 난치병 아이들의 꿈을 응원하는 `KEEP SPINING, KEEP DREAMING with GOT7` 프로젝트의 시작을 알렸다. 15일 서울 공연에는 폐동맥판폐쇄증으로 투병 중이며 GOT7과의 만남을 고대하던 해외 팬을 초대해 따뜻한 교감을 나누는 시간을 가졌다. 이 밖에 양일간 공연에 난치병 환아와 가족 등을 초대, 투병 중인 아이들이 용기와 힘을 잃지 않고 꿈을 키워갈 수 있도록 응원을 보냈다.한편, 서울 공연으로 2019 월드투어를 시작한 GOT7은 이달 27일(이하 현지시간) 뉴워크, 30일 토론토에서 공연을 이어가며 향후 아시아, 북남미, 유럽 등에서 글로벌 팬들과 만난다.