1TEAM(원팀), 두 번째 미니앨범 `JUST`로 7월 11일 컴백 예고

1TEAM(원팀)이 두 번째 미니앨범 `JUST`의 티저 이미지를 공개했다.라이브웍스컴퍼니는 17일 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 1TEAM(루빈, BC, 진우, 제현, 정훈)의 두 번째 미니 앨범 `JUST`의 컴백 일정과 첫 번째 미니 팬콘의 일정이 적힌 티저 이미지를 공개하고 컴백을 예고해 팬들의 관심을 모으고 있다.공개된 티저 이미지 속에는 이번 앨범명인 `JUST`와 발매 일자, 첫 번째 미니 팬콘의 개최 일자가 적혀 있어 눈길을 끌며 티저 이미지 중간에 놓여진 1TEAM의 로고가 박힌 아이스크림은 여름에 발매될 1TEAM의 새로운 앨범에 대한 기대감을 높이고 있다.또한 티저 이미지 공개와 함께 7월 11일 컴백에 앞서 하루 전인 7월 10일 1TEAM의 첫 번째 미니 팬콘 개최를 예고해 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있으며 이날 7월 11일 발매되는 두 번째 미니앨범 `JUST`의 신곡을 최초 공개할 것으로 보여 많은 팬들을 설레게 하고 있다.특히 이번 공연은 두 번째 미니앨범 `JUST`의 쇼케이스와 콘서트가 결합된 것으로 1TEAM의 첫 번째 미니 팬콘일 뿐만 아니라 첫 미니앨범 `HELLO!` 활동 당시 많은 팬들이 보내준 성원과 공연 요청에 보답하고자 개최하는 만큼 기대감과 의미를 더하고 있다.1TEAM은 지난 3월 미니앨범 `HELLO!`로 가요계에 데뷔해 활발한 활동으로 국내는 물론 미국, 유럽, 남미의 해외 프로모터들에게 투어 문의가 쇄도할 만큼 주목을 받고 있으며 이번 두 번째 미니앨범 `JUST`를 통해 한층 더 성장한 모습을 보여줄 예정으로 기대를 모으고 있다.소속사 라이브웍스컴퍼니는 "1TEAM이 두 번째 미니앨범 `JUST` 발매와 함께 팬들은 물론 1TEAM 멤버들도 원했던 첫 번째 미니 팬콘을 개최한다"며 "데뷔 미니앨범 `HELLO!` 활동보다 한층 더 성장한 1TEAM이 보여줄 모습과 신곡에 대한 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.한편, 17일 티저 이미지를 공개하며 컴백을 예고한 1TEAM의 두 번째 미니 앨범 `JUST`는 오는 7월 11일 발매될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지