[MERITZ The Weekly by 이승훈의 경제脈]

2019.6.17(월)



[경제분석 이승훈] The Weekly: 6월 FOMC, 연준의 저물가 고민이 가중될까?



- 6월 FOMC에서 당장 "연내 인하"를 시사하 정도의 경제전망 변화가 일어날 가능성은 낮으나, 향후 무역분쟁의 경제 영향을 예의주시하며 필요시 신축적으로 대응하겠다는 유연한 자세는 강조할 것



- 저물가 걱정이 확산되는 지가 또 다른 변수



- 5월 CPI가 기대에 못미치는 한편, 경제 주체들의 장기 기대인플레이션이 크게 낮아진 점은 우려



-일시적 요인들의 영향이 우위이나, 이러한 흐름이 연장될 경우 Fed 인하 가능성 높아질 것임





* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

모바일한경 구독신청 지면 구독신청 ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지