토이트론, 디자이너 꿈꾸는 아이들 위한 '위드림 디자이너앱' 출시

(주) 토이트론은 'We Dream, We Design, We Make' 컨셉의 위드림 디자이너 앱 게임을 출시한다. 6세부터 키덜트를 타겟으로 실제 디자이너가 되어 패턴을 고르고, 자르고, 디자인하여 완성하는 Full과정을 경험할 수 있도록 기획된 디자이너 앱 게임이다.의상은 물론 핸드백, 슈즈까지 디자인할 수 있도록 구성된 '위드림 디자이너앱'은 자신이 디자인한 의상 및 핸드백, 슈즈들을 활용해 자신만의 디자이너 샵을 연출할 수 있다. 또한 디자이너처럼 나만의 포트폴리오를 앱에서 만들고 친구들과 카카오로 공유하며 별도 저장할 수 있는 새로운 시도의 디자이너앱이다.다양한 칼라 감각을 키울 수 있으며 디자인하는 과정에서 디자인한 의상이나 슈즈, 핸드백에 맞는 장소나 스토리 등을 구성하게 되고, 샵을 연출하는 과정에서도 공간감각 및 나만의 디자이너 샵에 대한 컨셉을 자연스럽게 연출하게 된다.토이트론 관계자는 "'위드림 디자이너앱'은 모바일 게임으로만 한정된 컨텐츠가 아니라 실제 오프라인에서 앱 게임의 경험을 실현해 볼 수 있도록 다양한 컨셉의 상품들이 라인업 되어있다"고 전했다.디자이너처럼 스케치하고 패턴화하는 과정을 놀이로 경험할 수 있도록 구성된 '디자이너북', 다양한 칼라의 핸드백, 슈즈, 코디 악세사리들로 블록처럼 매일매일 디자인을 새롭게 할 수 있도록 구성된 '핸드백디자이너', 슈즈디자이너, 다양한 형태의 토루소(마네킹)와 패턴원단이 함께 구성되어 아이들이 직접 원단을 오리고 간단하게 소잉해서 토루소에 내가 디자인한 의상을 입혀 자신만의 패션 샵을 연출할 수 있도록 구성된 '패션디자이너 DX 벨&엘리스', '플라워 컬렉션', '드레스디자이너 씨티룩' 등 다양한 컨셉의 패션테마 상품들이 라인업되어 있다.내가 꿈꾸는 나만의 디자인으로 실제 상품을 완성 할 수 있어서 창의력을 키울 수 있으며, 특히 엄마들의 호응도도 높은 것으로 알려져 있다.현재 토이트론 앱스토어에서는 '위드림 디자이너앱'을 다운받고 인스타그램에 참여한 모든 이들에게100%선물을 증정하는 이벤트가 진행 중이다.이진경 키즈맘 기자 ljk-8090@kizmom.com