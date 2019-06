아스트로, 단독 콘서트의 뜨거운 열기 담긴 DVD 발매

한국경제TV 핫뉴스

그룹 아스트로(ASTRO)가 콘서트의 뜨거운 열기를 담은 라이브 DVD를 발매한다.아스트로(MJ, 진진, 차은우, 문빈, 라키, 윤산하)는 14일 지난해 12월 22일, 23일 양일간 KBS 아레나홀에서 열린 두 번째 단독 콘서트 'The 2nd STAROAD to Seoul [STAR LIGHT](더 세컨드 아스트로드 투 서울[스타라이트])'의 공연 실황을 고스란히 담은 DVD를 발매해 이목을 집중시킨다.이번 DVD에는 '니가 불어와(Crazy Sexy Cool)', '고백', '숨가빠' 등의 히트곡은 물론 '외친다', 'Butterfly(버터플라이)', '너라서', 'I'll Be There(아이윌비데어)' 등의 앨범 수록곡 무대까지 생생하게 담겨있다. 뿐만 아니라 아스트로 멤버 개개인의 개성과 매력을 볼 수 있는 개인 무대의 뜨거웠던 현장을 영상 속에 그대로 녹여 특별함을 더한다.또한 무대 위 멤버들의 멋진 모습으로 꽉 채워진 140페이지에 달하는 포토북과 포토카드 세트, 생생한 현장을 담은 멤버별 스티커와 포스터까지 구성되어 소장 가치를 높인 것은 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.이 가운데 콘서트 DVD와 더불어 콘서트에서 선보였던 멤버들의 솔로곡 음원의 발매도 결정되어 팬들의 기대감을 증폭시킨다. 솔로 무대 첫 공개 직후부터 팬들의 음원 발매 요청이 계속되었던 MJ의 '척척', 진진의 'Mad Max(매드 맥스)', 라키의 '좋은 하루 되세요'가 음원으로 발매되는 것.해피바이러스 MJ의 유쾌한 매력을 배가시킨 EDM 트로트곡 '척척'부터 진진의 카리스마를 느낄 수 있는 자작곡 'Mad Max', 그리고 곡 전체에 위트감을 녹여내 음악적 완성도를 높인 라키의 자작곡 '좋은 하루 되세요'까지. 세 곡 모두 '청량돌' 아스트로의 멤버로 선보였던 모습과는 달리 각자의 개성을 곡에 녹이며 넓어진 음악적 스펙트럼을 입증해 눈길을 끈다.한편, 아스트로의 두 번째 단독 콘서트 'The 2nd STAROAD to Seoul [STAR LIGHT]'의 꽉찬 감동이 담겨있는 DVD는 전국 온오프라인 음반 매장에서 만날 수 있으며 MJ, 진진, 라키의 신곡은 각종 음원 사이트를 통해 오늘 오후 6시 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr