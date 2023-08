[책마을] "내일은 내일의 태양이 뜬다"

구은서의 이유 있는 고전

마거릿 미첼 < 바람과 함께 사라지다>



'철부지' 스칼렛의 성장 스토리

인종차별 비판에도 스테디셀러

실존 인물만큼 유명한 소설 속 사람들이 있습니다. 누군가가 ‘돈키호테’로 불린다면 우리는 그가 현실보다는 꿈속에서 산다는 걸 짐작할 수 있죠.‘스칼렛 오하라’는 오만방자하지만 거부할 수 없는 매력을 지닌 미녀의 대명사입니다. 그는 미국 소설가 마거릿 미첼의 장편소설 <바람과 함께 사라지다>의 주인공이에요. 배우 비비안 리가 1957년 개봉한 동명의 영화에서 스칼렛 역할을 맡아 큰 인기를 끌었습니다.요즘 방영 중인 사극 드라마 ‘연인’ 속 당찬 여자 주인공을 두고 “유길채(안은진 분)는 조선의 스칼렛 오하라”라고들 하는데, 극본을 쓴 황진영 작가는 “바람과 함께 사라지다에서 영감을 받았다”고 밝혔어요.그런데 미국에선 이 책의 첫 번째 장에 최근 이런 경고 문구가 들어갔습니다. “이 작품에는 인종차별적 내용이 포함돼있습니다.” 흑인을 부정적으로 묘사하고 흑인노예 해방을 반대했던 미국 남부군을 일방적으로 두둔한다는 거죠. 한쪽에서는 ‘더 이상 읽혀서는 안 되는 작품’이라고 비판하는데, 또 한쪽에서는 이 작품이 잊힐까 봐 두려워해요. 온라인동영상서비스(OTT)에서 인종차별을 이유로 영화 ‘바람과 함께 사라지다’ 서비스를 중단하자 다시는 못 볼까 봐 걱정한 팬들이 DVD를 사재기하기도 했어요. 도대체 어떤 작품이기에 그럴까요.<바람과 함께 사라지다>는 로맨스 소설이자 반전(反戰) 소설, 성장 소설입니다. 미국 남부전쟁이라는 비극적 시기를 배경으로 남녀의 사랑 이야기를 그렸어요.16살 스칼렛은 사람들의 눈길을 사로잡는 여성입니다. 그의 집안은 대규모 목화농사를 지어요. 조지아주의 타라라는 대농장에서 100명이 넘는 흑인노예를 거느리고 있는 부호입니다. 흑인노예 해방을 두고 미국이 남북으로 맞붙은 전쟁은 타라농장에도 큰 변수일 텐데, 스칼렛에게 전쟁 얘기는 따분할 뿐이에요.소설은 스칼렛이 사랑과 전쟁을 겪으며 어떻게 변화하는지 그립니다. 철부지였던 그는 점차 자립심을 갖춘 여성으로 성장해요. 전쟁의 비극, 여성의 주체성 같은 묵직한 주제가 사랑 이야기에 녹아 있죠.보통 고전의 첫 문장이 유명한 것과 달리 마지막 문장이 유명한 소설입니다. “After all, tomorrow is another day”라는 마지막 문장 말이에요. 한국어 번역자는 “내일은 내일의 태양이 뜬다”고 옮겼어요. “내일은 내일의 바람이 분다”는 일본어 속담과 비슷하지요.인종차별적 작품이라는 매서운 비판을 받으면서도 쉽사리 세상에서 사라지지 않는 소설입니다. 매력적인 이야기는 때로 무서울 정도로 강인한 생명력을 지닙니다.구은서 기자 koo@hankyung.com