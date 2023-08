"서울은 세계의 미술 수도"...9월 도시 전체가 갤러리로

“홍콩이 아닌 서울이 세계의 새로운 미술 수도(Seoul—Not Hong Kong—Is the Newest Art Capital of the World)다.”미국 유력 경제지 월스트리트저널(WSJ)은 1년전 이런 제목의 기사를 냈다. 서울이 뉴욕 런던 파리 등 전세계 ‘미술의 고향’들과 어깨를 나란히 할만한 위치에 섰다고 WSJ이 판단한 이유는 딱 하나. 세계 3대 아트페어(미술품 장터)인 ‘프리즈’가 아시아 첫 진출지역으로 서울을 콕 집어서다. 국내 최대 아트페어인 ‘한국국제아트페어(KIAF)’와 함께 연 이 행사에 미국 가고시안 등 세계적인 갤러리는 물론 미술시장의 ‘큰손’들이 총출동하면서 WSJ의 분석이 틀리지 않았음을 증명했다.다음달 6~9일 전세계 미술계의 눈이 다시 한 번 서울로 쏠린다. ‘프리즈 서울-KIAF’(KIAF는 10일까지)가 작년에 이어 삼성동 코엑스에서 또 다시 열리기 때문이다. 국내 미술관과 갤러리들은 서울행(行) 비행기에 오르는 귀빈들을 맞이하기 위해 ‘국가대표급’ 작가들의 전시를 준비하고 있고, 서울시도 도심 곳곳에서 ‘미술 축제’를 계획하고 있다. ◆9월, 서울은 미술관이 된다‘프리즈 서울-KIAF’ 기간엔 서울 전역이 전시장으로 변한다. 서울시는 다음달 1~10일 시내 미술관, 박물관을 비롯해 도심 곳곳에서 ‘서울 아트위크’를 진행한다고 15일 발표했다. 안국역 근처 열린송현녹지광장에서 열리는 야외조각전 ‘땅을 딛고’가 대표적이다. 9월 1일부터 12월 31일까지 축구장 5개 규모(약 3만7000㎡)의 부지에서 진달래·박우혁 등 중진 작가와 서해영·임정주 등 신진작가의 설치작품 10여 점을 선보인다.서울시립미술관과 서울공예박물관도 ‘프리즈 서울-KIAF’만을 위한 특별전을 준비했다. 서울시립미술관은 다음달 21일 개막하는 ‘서울미디어시티비엔날레’를 앞당겨서 4일 주요 작품을 미리 공개한다. 서울공예박물관도 9월 8일 기획전시 ‘공+예 다이얼로그’ 개막에 앞서 7일 분청사기 도예가 이강효의 퍼포먼스를 진행한다.동대문디자인플라자(DDP)는 축제 기간을 맞아 아예 얼굴을 바꾼다. 이달 31일 ‘서울라이트 DDP 2023 가을’을 열고, 길이 222m에 달하는 외벽을 무대 삼아 프랑스 출신의 세계적인 미디어아트 거장 미구엘 슈발리에의 신작을 공개한다. 다음달 10일까지 매일 저녁 8~10시에 감상할 수 있다. 기아글로벌디자인센터가 국내외 아티스트와 함께 만든 공연 ‘오퍼짓 유나이티드’도 다음달 1~2일 DDP 어울림광장 무대에 오른다. ◆‘예술 파티’로 물드는 서울이 기간 서울시내 미술관과 갤러리에선 1년에 한 번 보기도 힘든 ‘세계 최정상급’ 예술가들의 전시가 동시다발적으로 열린다. 삼청동 국제갤러리는 이달 30일부터 10월 22일까지 현대 조각의 거장으로 꼽히는 아니쉬 카푸어의 개인전을 연다. 상식을 깨는 독특한 아이디어 덕분에 작품마다 수십억원에 거래되는 유명 작가다. 커다란 눈에 단발머리를 한 여자 아이 캐릭터로 유명한 일본 화가 요시토모 나라도 한남동 페이스갤러리에서 작품을 선보인다.서울에 오는 해외 컬렉터들을 사로잡기 위해 국내 대표 예술가들을 ‘간판’으로 내세운 곳들도 많다. 국립현대미술관과 갤러리현대는 1970~1980년대 한국 실험미술을 이끈 거장 김구림과 성능경의 전시를 각각 준비하고 있다. 미술계 관계자는 “미국 뉴욕 구겐하임미술관에서도 전시를 앞두고 있는 예술가들인 만큼 해외 미술계 인사들도 크게 기대하고 있다”고 했다. 국내 최고 사립미술관인 리움미술관도 7일부터 베니스 비엔날레 등에서 인정받은 설치미술가 강서경의 전시를 개최한다.갤러리들이 모여있는 한남·청담·삼청동은 전세계 예술가들과 큐레이터들이 어울리는 ‘교류의 장’이 된다. 프리즈 서울 주최측이 직접 여는 ‘한남·청담·삼청동 나이트’를 통해서다. 평소 저녁 6시에 닫히는 갤러리들의 문은 이 기간 밤 늦도록 닫히지 않는다.최경주 서울시 문화본부장은 “프리즈 서울-KIAF는 시민들에게 수준 높은 미술품을 마음껏 즐길 수 있는 행사이자 예술가들에게는 해외 진출의 기회가 될 수 있을 것”이라고 했다.이선아/최해련 기자