"한국인 최초"…美 서점가 발칵 뒤집어 놓은 베스트셀러

그룹 방탄소년단의 오피셜북이 미국 책 시장에서 열풍을 일으켰다.방탄소년단이 데뷔 10주년을 맞아 발간한 오피셜 북 '비욘드 더 스토리 : 10 이어스 레코드 오브 BTS(BEYOND THE STORY : 10-YEAR RECORD OF BTS, 이하 '비욘드 더 스토리')'는 19일(현지시간) '더 뉴욕타임스 베스트셀러(The New York Times Best Sellers)' 비소설 하드커버 분야 1위에 올랐다.이날 발표된 순위는 지난 9일 이후 발간된 도서의 주간 판매량과 예약판매량을 합산해 매긴 것으로, '비욘드 더 스토리'는 발간되자마자 뉴욕타임스 선정 베스트 셀러 1위로 직행했다. '더 뉴욕타임스 베스트 셀러'에서 한국인 저자의 도서가 1위를 차지한 것은 사상 처음이다.'비욘드 더 스토리'는 지난달 15일 한국어판 예약판매와 동시에 예스24, 알라딘 등 국내 온라인 서점의 주간 베스트 셀러에서 1위로 직행했다.출간 후에는 교보문고의 종합 주간 베스트 셀러에서도 정상에 올랐고, 발간 당일인 9일에는 미국, 영국, 브라질, 호주, 일본 등 여러 국가/지역의 아마존에서 베스트 셀러 1위에 랭크됐다. 특히 브라질 아마존에서는 역대 최다 선주문량 신기록을 세우기도 했다.'비욘드 더 스토리'는 방탄소년단의 데뷔 후 10년의 이야기를 조명한 책이다. 방탄소년단 멤버들이 직접 인터뷰에 참여하는 등 여러 해에 걸친 기획, 준비 끝에 제작됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com