[arte] 정준모의 아트 노스탤지어

울라퍼 엘리아슨 Your Rainbow Panorama ARoS Aarhus Kunstmuseum 2017 사진 Wikimedia Commons

카르스텐 휠러 시험용으로 만든 결정(미끄럼틀) 2006 런던 테이트 모던 사진 Wikimedia

쿠사마 야요이 무한대의 거울의 방에 있는 작가 1965 Eikoh Hosoe Ota Fine Arts 제공, 도쿄싱가포르; 빅토리아 미로, 런던; 데이비드 즈워너, 뉴욕

구스타프 메츠거 Liquid Crystal Environment' 1965, 2005재제작 Tate 소장 © Gustav Metzger

제임스 터렐 로덴 크레이터 2013

제임스 터렐 빛의 안 쪽 사진 Wikimedia

백남준 촛불하나 1988 MMK소장

피필로티 리스트 당신의 몸을 쏟아내라 2008 MOMA 전시전경

도미니크 곤잘레스 포레스트,

Lightroom 데이비드 호크니 Bigger & Closer전 2023 Gregory Swimming Los Angeles March 31st 1982 © David Hockney