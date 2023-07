우리 세기에 재즈라는 심장을 두고 간 '뉴욕의 별' 토니 베넷

"토니는 누구도 대체할 수 없는, 세계에서 가장 품격 있는 예술가였다. 나는 그를 열렬히 사랑했다."

-영국 팝스타 엘튼 존





"그는 진정한 천재이자 진정한 신사, 진정한 나의 친구였다. 아주 오랫동안 그를 그리워할 것이다."

-전 미국 국무장관 힐러리 클린턴





"토니 베넷은 완벽한 예술가였다. 그의 음악은 온전히 우리의 삶에 스며들어 있다."

-거장 영화감독 마틴 스콜세지

▲Tony Bennett "I Left My Heart In San Francisco" on The Ed Sullivan Show