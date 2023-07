'호박 아닌 수박'… 쿠사마 야요이 작품 등 케이옥션 경매

‘국민 화가’ 박수근의 작품 ‘노상의 여인들’이 케이옥션 경매에 나왔다. 호박 그림으로 유명한 일본 작가 쿠사마 야요이의 ‘수박 그림’(사진)도 같은 경매에서 새 주인을 찾는다.케이옥션은 오늘 26일 신사동 본사에서 ‘7월 경매’를 연다고 밝혔다. 이번 경매에는 총 101점, 62억원어치 작품이 나왔다. 경매를 대표하는 작품은 박수근의 1960년대 초반 작품 ‘노상의 여인들’. 시장 여인들을 소재로 하드보드에 그린 그림으로, 투병 중이던 작가가 삶에 대한 애정과 인간에 대한 연민을 담았다는 설명이다. 추정가는 4억원에서 7억원이다.국내 작가의 주요 출품작으로는 김환기의 뉴욕시대 작품 'VII-66'(추정가 3억6000만~5억원), 김창열의 '물방울 SH86810-86'(7000만~1억8000만원) 등이 꼽힌다. 정상화의 푸른 색 작품 '무제 84-1-2'는 4억~6억원, 이우환의 '조응'은 4억~6억원, 박서보의 '묘법 No. 070905'는 2억~3억원에 나왔다.해외 작품 중에서는 쿠사마 야요이의 '수박(Watermelon)'이 눈에 띈다. 추정가는 9억~16억원으로, 낙찰된다면 이번 경매 최고가 작품이 될 가능성이 높다. 로버트 인디애나의 'Love (green/Blue)'는 3억~4억원에 새 주인을 찾는다. 아야코 록카쿠의 작품 'The Hair which Flutters'는 2억~3억5000만원에 나와 있다.출품작은 오는 26일까지 케이옥션 전시장에서 예약 없이 무료로 관람할 수 있다. 프리뷰 기간 중 휴일은 없으며, 오전 10시 30분에서 오후 6시 30분까지 작품을 볼 수 있다.성수영 기자 syoung@hankyung.com