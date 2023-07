'남성' 잃고 얻은 목소리… 헨델은 카스트라토를 추앙했다

호크니가 창문을 통해 본 풍경 …나라 요시토모의 모든 것

David Hockney. My Window데이비드 호크니 지음25만원타셴데이비드 호크니가 아이폰을 예술적 매개체로 발견했을 때, 아이폰은 호크니에게 새로운 가능성을 열어주었습니다. 그는 2009년 봄에 자신의 눈으로 바라본 아침 풍경을 디스플레이에 직접 묘사함으로써 그의 첫 디지털 드로잉을 완성했습니다. 그리고 2010년, 호크니는 아이패드로 작업을 시작했고, 더 커진 화면은 그의 예술적 레퍼토리를 확장했고, 색, 빛, 선들의 훨씬 더 복잡한 상호작용을 가능하게 했습니다.이 책에 수록된 각각의 작품은 활기찬 일출과 라일락 색감의 아침 하늘, 평화로운 밤의 인상 또는 갑작스러운 봄의 도착에 이르기까지 호크니의 요크셔 집의 창문을 통해 바라 본 다양한 순간들을 포착합니다. 2009~2012년 작가가 직접 선정한 120점의 디지털 드로잉을 통해 호크니의 눈을 통해 바라본 시간의 흐름을 경험할 수 있습니다.나라 요시토모 : Yoshitomo Nara이완 쿤 지음이현정, 윤옥영, 정소라, 이수영 번역10만원 마로니에북스세계적인 찬사를 받는 아티스트'나라 요시토모'의 생애와 커리어를 소개하는 결정적인 책부루퉁한 얼굴에 커다란 눈망울로 바라보는 소녀, 어린아이의 모습으로 담배를 물거나 칼을 쥐고는 악동처럼 노려보는 강렬한 작품들은 누구의 손끝에서 어떻게 탄생하였을까?나라 요시토모는 1990년대 중반 네오팝 '슈퍼플랫' 개념과 결합한 일본 아방가르드 아티스트 세대의 스타로 두각을 보였습니다. 작가와 긴밀한 협력을 통해 만든 이 책은 30년 이상 된 작품들을 살펴보며, 10여 년 만에 가장 권위 있는 연구서로서 선보이게 되었습니다. 미술사학자 이완 쿤이 집필하고, 나라에 대한 특징적인 글들을 수록했으며, 페인팅, 드로잉, 조각, 세라믹 분야의 가장 최근 작품들을 포함하고 있습니다.다년간 나라 요시토모와 교류해 온 저자는 그의 탄생과 성장 배경을 설명한 도입부에서 출발하여 작가로서의 본격적인 입지를 다지고 전 세계적인 각광을 받게 된 시기는 물론, 나라 요시토모의 예술 세계에 중대한 영향을 끼친 다양한 계기까지 조명하는 세밀한 서술을 보여줍니다. 이러한 접근을 통해 독자들은 일부 작품에 국한되던 인상을 넘어 작가의 인간적인 면모와 흔히 알던 것보다 훨씬 다채로운 창작의 폭을 새롭게 이해할 수 있습니다. 특히 수많은 작품 가운데 선별된 나라 요시토모의 대표적 성과를 비롯한 300장이 넘는 사진과 도판이 한 권에 집약되어 작품 감상의 즐거움과 함께 특별한 소장 가치를 부여합니다.Frida Kahlo. The Complete PaintingsLuis-Martín Lozano, Andrea Kettenmann, Marina Vázquez Ramos 지음33만원타셴프리다 칼로는 그녀 이전의 어떤 여성 예술가보다도 예술사를 초월했습니다. 그녀는 멕시코 현대 미술의 핵심 인물이자 젠더, 섹슈얼리티, 페미니즘 정치의 선구자였습니다.타셴의 XXL사이즈 모노그래프는 칼로의 152점의 작품과 함께 그의 사진, 일기장, 편지 등 다양한 아카이브 자료를 보여줌으로써 칼로의 작품과 삶에 대한 가장 광범위한 연구를 형성합니다.KANG JUN SEOK. MY MATE, EVER YOURSLKIF GALLERY 지음일반도서 (1600권 한정) 7만5000원 SPECIAL EDITION (400권 한정) 25만원마로니에북스'초록의 자연과 하나가 된 순수한 세계'도시를 벗어나 제주로 이주한 강준석 작가는 제주의 자연과 스며들며 오랫동안 꿈꿨던 환상의 세계를 그립니다. 남다른 서정성으로 표현된 몽환적 세계는 단순하고 함축적으로 표현되어 복잡한 현실에서 벗어나 내면으로의 여행을 떠나게 합니다.강준석 작가의 2021-2022년 작품을 담은 'KANG JUN SEOK. MY MATE, EVER YOURS'는 2021-22년의 개인전 및 아트페어 작품들과 함께 작가의 드로잉 작품이 수록되었으며, Special Edition 400권을 포함하여 총 2,000권 한정으로 제작되었습니다.