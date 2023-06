뉴욕 심장에 '숯덩이'…슈퍼 컬렉터 '말 한마디'로 시작됐다

"달에 걸린 비행기 찍으러, 천문학과 삼각함수도 배웠다"

▲FataMorgana In LA김포공항에서 출발하는 항공기를 따라 2박 3일 동안 걸었다. 비행기가 지나가는 길을 샅샅이 뒤져 마음에 드는 장소 10곳을 찾았다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 아침, 점심, 저녁. 맑은 날, 눈 오는 날, 흐린 날. 이 모든 걸 담고 싶었다. 그렇게 4년 동안 같은 장소에서 사진을 100번 찍었다. 항공기 사진작가 개리 정(41)의 이야기다.그의 사진 속엔 똑같은 피사체가 존재한다. 바로 비행기다. 단 하나의 피사체를 수많은 배경, 크기, 구도의 변주를 주며 카메라에 담는다. 정 작가의 사진 속 항공기는 서울의 아파트 단지 위를 스쳐 지나가기도, 구름 사이를 유영하기도, 보름달을 향해 날아가기도 한다. ▲FataMorgana In LA 우연의 일치로 얻어걸린 사진이 아니다. 정 작가는 한장의 사진을 찍기 위해 항공기의 항로와 고도, 날씨와 주변 환경과의 조화까지 계산한다. 보름달 안에 들어가 있는 항공기 사진을 찍기 위해 천문학과 삼각함수 계산법까지 공부했다. “아쉬운 사진은 단 한 장도 없어요. 날씨가 안 좋거나, 타이밍을 못 맞춰서 실패하면 완벽하게 마음에 드는 사진을 얻을 때까지 카메라를 놓지 않습니다.” 그러다 보니 원하는 사진을 얻기까지 수개월에서 수년이 걸리기도 한다. 그의 사진은 섬세하고 끈질기게 계산된 결과물이다.▲FataMorgana In SanDiego 항공기로 되찾은 열정정 작가가 처음부터 항공기만 고집했던 것은 아니다. 그는 과거에 광고사진 작가로 활동했다. 정 작가는 당시에 사진이 싫어져 사진작가를 그만둘 생각을 했다고 털어놓았다. 그는 “광고 사진은 남에게 ‘허락’을 받아야 하는 일이에요. 광고주의 마음에 들 때까지 사진을 찍어야 했어요. 내가 만족하는 사진이 아닌, 남을 만족시켜야 하는 사진을 찍으니 행복하지 않았습니다”고 말했다.항공기라는 피사체를 만나면서 정 작가는 사진 찍는 즐거움을 되찾았다. 8년 전 정 작가는 우연한 계기로 모 항공사의 사보를 찍는 일을 맡았다. 공항 활주로에서 날아오르는 항공기를 찍으며 그는 이전에는 느끼지 못한 쾌감을 느꼈다고 했다. 그는 “저렇게 무거운 게 날잖아요. 항공기가 떠오르는 형태가 마치 눈에 보이지 않는 역경을 헤쳐 나가는 모습 같았어요”라며 당시 항공기의 매료됐던 경험을 떠올렸다.항공기에 빠지게 된 이후 그는 철저히 ‘내가 만족하는, 내가 즐거운 사진’을 찍기 시작했다. 예술은 작가와 보는 사람을 모두 행복하게 해주는 것이라는 게 그의 철학이다. 정 작가는 “제가 행복하게 제가 만족하는 결과물을 만들어야지만 보는 사람들에게 행복을 줄 수 있어요. 사람들이 제 삶과 제 작품을 있는 그대로 좋아해 주면 그걸로 충분합니다. 제가 일부러 남을 위해 작품을 찍을 필요는 없다고 생각합니다”고 했다.▲FataMorgana In NewYork 예술의 핵심은 도구가 아닌 ‘이야기’항공기 말고 다른 피사체를 찍을 계획이 있는지 궁금했다. 그는 단호하게 “절대 없을 것”이라고 못 박았다. 이미 항공기를 찍기 시작한 이후에 다른 피사체에도 도전했지만 결국 다시 항공기로 돌아왔다고 했다. 정 작가에게 사진은 ‘도구’다. 사진은 그가 항공기를 가장 잘 표현할 수 있는 매체였다. 사진 자체가 목적이 아니었다.예술의 핵심은 도구가 아닌 ‘이야기’라고 강조했다. 사람들이 예술 작품에 이끌리는 건 창작자가 어떤 삶을 살았고 무엇을 했는지에 달렸다는 말이다. 그는 “셀 수 없이 많은 이미지가 범람하는 시대에 사진 자체만으로는 예술성을 논할 수 없습니다”고 말했다. 작품이 무엇을 말하고자 하는지 이해하고 감동하기 위해서는 그 작가의 삶을 알아야 한다고. 예술가가 자신에 대한 아무런 설명 없이 작품을 내놓고 대중들이 즐겨주길 바라는 것은 무책임한 태도라는 게 정 작가의 지론이다.▲FataMorgana In LA그 역시 스토리가 있는 사진작가로 기억되고 싶다고 한다. 정 작가에게 예술가란 다른 사람들이 경험하지 못한 것들을 대신해보고 전해주는 사람이다. 그는 사람들이 그의 작품과 삶을 통해 관람객들이 새로운 것을 보고 용기와 위안을 얻을 수 있길 바란다고 했다. 정 작가는 “헬리콥터를 빌려서 뉴욕 상공에서 사진을 찍는 사람이 몇이나 되겠어요. 제 사진을 보고 ‘이런 삶을 살며 이런 작품을 만드는 사람도 있구나’’고 기억해주길 바랄 뿐입니다”고 말했다. 구교범 기자 gugyobeom@hankyung.com <개리 정의 네 번째 개인전 'Fata Margana'> 개리 정 작가의 네 번째 개인전 ‘Fata Morgana’는 그가 항공기 사진을 찍으며 신기루를 보는 듯한 기분을 느낀 경험에서 영감을 받았다고 한다. 파타 모르가나는 수평선 너머 배나 육지가 하늘 위에 떠 있는 것처럼 보이는 신기루를 말한다. 과거에 이탈리아의 선원들이 이 현상을 보고 아서왕 신화 속 마법사 모건(Morgana)의 섬 아발론이라고 부르면서 ‘Fata(요정) Morgana’라는 이름이 지어졌다. 정 작가는 “뉴욕의 빌딩 숲 사이를 날아가는 항공기를 본 순간, 마치 도시 한가운데에 신화 속 아발론 섬이 떠 있는 것 같았다”고 설명했다. 개리 정은 서울예술대학교에서 사진과 미디어창작을 전공했다. 전세계를 다니며 항공기 GPS를 찾아 공간과 조화를 이루는 사진을 촬영하는 개리 정은 '뉴욕 포커스 아시아 아트페어' 참가 후 모든 작품이 팔리면서 이번에 캐논코리아의 후원을 받게 됐다. 이번 전시에선 올해 미국 서부 캘리포니아 일대를 모터사이클로 일주하며 담은 항공기 사진과 뉴욕 맨해튼에서 새로 출시된 Canon RF 100-300mm F2.8 렌즈와 함께 대도시와 조화를 이루는 항공기 사진 40여점 등 100여점의 항공기 사진을 선보일 예정이다. 그는 지금까지 세계 3대 모터스포츠 대회인 다카르랠리를 주제로 한 'ACROSS (2019)'전, 코로나 시기 여행을 떠나지 못하는 많은 이들을 위해 연 '언제 우리 다시한번 (2020)' 전, 뉴욕 맨해튼과 항공기를 담은 ‘FATA MORGANA in NewYork’까지 5년 동안 신작 전시를 꾸준히 선보였다. 이번 전시는 전시는 6월 25일까지 서울 논현동 캐논갤러리에서 열린다. ▲FataMorgana In NewYork