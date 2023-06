'KCON LA 2023' /사진=CJ ENM 제공

올해 'KCON LA 2023'가 규모를 대폭 확대, 8월 18~20일 사흘간 크립토닷컴 아레나와 LA 컨벤션 센터에서 개최된다.CJ ENM은 "세계 최대 규모의 K-컬처 페스티벌 KCON(케이콘)이 미국 LA에서 기존의 2 SHOW에서 3 SHOW로 확장해 폭 넓은 라인업과 쇼 경험을 제공한다. 쇼는 케이콘의 대표적인 시그니처 콘텐츠로 축제가 열리는 매일 밤 대미를 장식하며, 글로벌 대세부터 화제성 높은 신인 아티스트까지 케이콘에서만 만나볼 수 있는 라인업과 콜라보 무대로 구성된다"고 7일 밝혔다.케이콘이 LA에서 사흘간 3번의 쇼를 선보이는 것은 올해가 최초다. 아티스트 콜라보 무대, 관객의 위시리스트 반영 등 다양한 연출 아이템으로 쇼를 구성해 케이콘만의 차별성을 강화하고 관객 만족도를 극대화할 전망이다. 지난 5월 3 SHOW를 진행한 'KCON JAPAN 2023'은 역대 최대 규모인 12만3000명의 관객을 모으며 성황리에 막을 내린 바 있다.지난해 'KCON 2022 LA'에서 처음 선보이며 큰 호응을 얻었던 관객 참여형 무대 '드림스테이지' 또한 컴백 예정이다. 드림스테이지는 K팝 아티스트와 팬덤이 함께 무대에 서서 퍼포먼스를 만들어가는 케이콘만의 쇼 프로그램이다.컨벤션에서는 공간 디자인과 경험 콘텐츠 강화를 통해 풍성한 관객 경험을 선사한다. 'KCON LA 2023'은 연간 테마를 'Be A KCONer'로 설정했다. 'KCONer(케이코너)'는 K팝과 K컬처를 통해 자신을 발견하며 다른 사람들과 연대하고 새로운 유행을 만들어내는 사람을 의미, 케이콘의 정체성을 내포하는 테마라는 게 CJ ENM의 설명이다.이에 따라 KCONer가 K컬처 콘텐츠를 마음껏 즐길 수 있는 하나의 여정으로 공간을 구성했다. 관객들은 각 존을 누비며 미션 콘텐츠를 즐기고, 마지막에 KCONer ID 카드를 발급받아 케이콘에서만 만나볼 수 있는 K-컬처 여정을 마무리하게 된다. 이밖에도 기존 케이콘의 'POPPIA' 테마를 연계한 공간 꾸밈으로 이전 케이콘과의 연속성까지 경험할 수 있도록 준비했다.관객 소통형 프로그램도 관객 성향에 맞춰 한층 다채로워졌다. 'DANCE ALL DAY'에는 함께 배운 춤을 나만의 숏 콘텐츠로 만들 수 있는 공간을 추가했고, '패널앤워크샵'에서는 아티스트 참여를 더욱 늘리고 GenZ 감성에 어울리는 주제를 강화했다.'SHOWCASE: NICE TO MEET U'도 LA 진행을 확정했다. 쇼케이스는 지난 5월 'KCON JAPAN 2023'에서 처음 선보여 인기를 끌었던 프로그램으로, 케이콘이 주목하는 아티스트들이 등장해 스페셜 퍼포먼스부터 팬들과의 소통까지 다양한 매력을 보여줄 예정이다.또한 'KCON LA 2023'은 LA지역 최초로 삼성 갤럭시가 타이틀 스폰서로 참여를 확정해 컨벤션 내 브랜드 체험 존과 다양한 아티스트 협업 콘텐츠를 선보임으로써 한류 팬들에게 더욱 풍부하고 흥미로운 경험을 제공할 계획이다.케이콘은 K팝 쇼에 한국형 라이프스타일을 직접 체험할 수 있는 컨벤션을 융합한 페스티벌로, 2012년 시작됐다. 지난해까지 아시아, 중동, 유럽, 중남미 등 전 세계를 누비며 모은 오프라인 누적 관객수는 148만 6000명에 달한다. 지난 'KCON JAPAN 2023'을 기점으로 쇼와 컨벤션을 대폭 업그레이드했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com