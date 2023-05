음악으로 희망과 평안을...프렌즈오브뮤직 'DMZ, 평화를 기다리며'

메타비트, 인기 보이그룹 '원어스' NFT 발행

K팝 음악 콘텐츠 대체불가능토큰(NFT) 플랫폼 기업 메타비트는 원어스(ONEUS) 앨범 NFT 3개를 오픈할 예정이라고 18일 밝혔다.이번에 공개되는 원어스 앨범 NFT는 US 시리즈로 데뷔 앨범인 'LIGHT US'와 'RAISE US', 'FLY WITH US'다. 원어스가 9집 미니 앨범 'PYGMALION(피그말리온)'으로 컴백한 것을 기념해 기획됐다.US 시리즈 3부작은 메타비트 앱 NFT 경매 서비스 '드롭'과 일정 토큰을 맡기고 자신이 응원하는 아티스트 활동을 공유함으로써 거버넌스 토큰을 획득하는 '밍글' 서비스에서 만나볼 수 있다.'LIGHT US' NFT는 이달 16일 오픈돼 현재 드롭과 밍글에 참여할 수 있으며 'RAISE US'와 'FLY WITH US' FNT는 내달 말까지 약 2주 간격으로 순차 공개될 예정이다.메타비트는 원어스 US 시리즈 NFT 발행을 기념해 글림 플랫폼에서 '원어스 스페셜 비트 드롭' 이벤트도 마련했다. 원어스 NFT 및 드롭 정보를 개인 SNS에 소개하면 이벤트에 참여할 수 있다. 이벤트에 참여한 유저는 랜덤 추첨을 통해 원어스 9집 미니 앨범, 비트(BEAT) 토큰 등을 지급받게 된다.메타비트 관계자는 "플랫폼 내 콘텐츠의 다양화 및 서비스 고도화를 위해 마마무에 이어 원어스 NFT를 발행하게 됐다"며 "K팝 팬덤 커뮤니티를 활성화시키고 메타비트 생태계를 더욱 확장할 수 있도록 다양한 NFT 상품을 개발해 나가겠다"라고 말했다.한편 메타비트는 웹3 음악 산업의 혁신을 목표로 마마무의 'Yellow Flower', 'RED MOON'을 비롯해 문별 'SELFISH', 화사 '멍청이', 휘인 'Soar' 등 다양한 드롭 및 밍글 상품을 공개해 왔다. 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com