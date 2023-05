샤넬의 향수, 공간이 되다.

바스키아X워홀 - 4개의 손으로 그린 그림들의 재회 [파리 통신]

현대미술의 두 거장 장 미셸 바스키아 (Jean-Michel Basquiat) 와 앤디 워홀 (Andy Warhol)의 협업 작품이 파리 루이비통 재단 미술관 (FONDATION LOUIS VUITTON)에서 다시 재회한다.두 작가는 1983년에서 1985년까지 약 160여 점의 작품을 함께 작업하였으며, 이번 전시는 두 작가의 공동 서명이 들어간 작품들을 포함, 약 300여 점에 이르는 작품이 11개의 전시장에서 대규모로 전시된다.'바스키아 X 워홀, 4개의 손으로 그린 그림 (PAINTING FOUR HANDS)' 展 포스터(photo by Mirae Shin)전시장 앞, 복싱 글러브를 끼고 정면을 응시하고 있는 바스키아와 워홀이 눈에 들어온다. 선명한 색감의 전시 포스터는 1985년 9월 14일 토니 샤프라치 (Tony Shafrazi)의 뉴욕 갤러리에서 열렸던 두 작가의 첫 협업 전시 의 포스터와 흡사하게 제작됐다. 당시 전시 홍보를 위해 복싱을 콘셉트로 촬영된 사진으로, 두 팔을 치켜든 포즈에서 두 작가 사이의 동지애와 팽팽한 긴장감이 동시에 느껴진다.1970년대 후반, 그리니치빌리지 길거리에서 ‘세이모 (SAMO)라는 그룹명으로 활동하던 바스키아를 워홀은 이미 알고 있었다. 하지만 두 사람이 공식적으로 만남을 가지게 된 것은, 워홀과 바스키아의 미술품 중개인이자 갤러리스트였던 브루노 비쇼프버거 (Bruno Bischofberger)가 자리를 마련하면서부터다. 1982년 10월 4일, 브루노 비쇼프버거의 주선으로 두 작가는 함께 점심을 먹었고, 식사 후 바스키아는 자신의 작업실에 돌아가 2시간 만에 그린 워홀과 자신을 초상화를 워홀에게 선물했다. 물감이 다 마르기도 전에 워홀의 팩토리에 도착한 그 그림이 바로 현대미술에서 손꼽히는 대작인 도스카베자스 (Dos Cabezas)다. 둘의 관계가 시작되는 순간이었다.처음에는 비쇼프버거의 제안으로, 장 미셸 바스키아, 프란체스코 클레멘테(Francesco Clemente), 앤디 워홀 세 아티스트가 일련의 작품을 공동으로 제작하였다. 세 아티스트는 1983년 말부터 15여 점의 작품을 함께 완성하였으나, 그 이후 바스키아와 워홀 두 아티스트 만의 공동작업으로 진행되었다.당시 워홀은 바스키아의 10대 때부터의 우상이자, 팝아트의 대가로 이미 미술계에서 영향력 있는 예술가로 자리매김하였고, 바스키아는 사회적 메시지를 자유롭고 과감한 표현력으로 담아내는 신예로 뉴욕에서 급부상 중이었다. 두 사람의 사회적 힘의 구조는 차이가 났지만, 예술가적으로 대등한 관계였다. 공동작업은 종종 앤디 워홀로부터 시작되었다. 워홀이 먼저 뉴스 기사, 상품 로고 등의 모티브를 제공하면 그 위에 바스키아가 더하고 제거하는 식으로 덧칠을 했다. 바스키아가 먼저 채색을 시작할 때도 있었으며, 두 사람이 만들어가는 예술적 교류 방식에 정해진 틀은 없었다. 앤디 워홀은 “가장 성공적인 협업 그림은 누가 어떤 부분을 했는지 알 수 없는 그림”이라고 말하기도 하였다.Basquiat, Andy Warhol, Collaboration (Dollar Sign, Don’t Tread on Me), 1984-1985, acrylic, silkscreen ink, and oilstick on linen/ The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection Contribution, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, lnc. 1998.1.488 (@photo by Mirae Shin)제1 전시장에 전시된 ‘Collaboration (Dollar Sign, Don’t Tread on Me)’에 익숙한 기호와 글씨체가 겹쳐 있다. 자본주의와 상업주의 상징으로 워홀의 작품에 많이 등장한 달러 기호 위에 바스키아는 ‘나를 밟지 마십시오 (Don’t Tread on Me)’라는 문구와 자유주의 슬로건이자 상징이 된 뱀을 추가했다. 다른 색감과 구도로 표현된 세 점의 작업에서 자본주의에 대한 두 작가의 상반된 세계관이 교차한다. 자본주의를 비판한 바스키아와 사업가이자 상업적 예술가의 면모를 보여줬던 워홀의 가치관이 대조적인 색감으로 구현되었다.Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, General Electric with Waiter, 1984-1985, acrylic and oilstick on canvas/ private collection Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Suisse (@photo by Mirae Shin)전시장의 많은 작품들은 두 작가 각자의 예술적 가치관과 표현적 특징이 도드라지면서 함께 조화를 이루고 있다. 워홀은 다수의 그림에 파란색 제너럴 일렉트릭 (General Electric) 로고를 그렸는데, 이 브랜드는 미국식 생활 방식을 보여주는 아이콘 중의 하나로 1950년대 거의 모든 가정에서 볼 수 있었다. 워홀은 대중에게 친숙한 일상 물건을 소재로 선택함으로써 소비문화의 시대상을 팝아트적으로 표현하였다. 워홀이 채택한 상품 로고, 신문 텍스트 주위에는 바스키아가 그려 넣은 흑인 인물과 아프리칸 마스크, Negro라는 문구들을 흔히 찾아볼 수 있다. 바스키아는 인종차별의 구조적인 문제, 그로 인한 세간의 사건, 죽음의 두려움 등의 주제를 특유의 인물 표현과 색감, 텍스트로 표현하였다. 두 작가가 캔버스에 자유로이 던져 놓은 파편의 예술적 조합들은 새로운 이야기를 만들어 낸다. 각자의 고유한 표현들은 작품 속에 생생히 살아있는 한편, 공동 작업을 통해 서로를 이해해가면서 새로운 창조적 관계를 형성해 나간다.두 예술가의 만남은 앤디 워홀 자체도 "그림이 정말 멋져 보였고 모두가 좋아하는 것 같았다"라고 회상할 만큼 미술계에서도 큰 주목을 받았지만, 9월 14일 열린 협업 전시의 평가는 부정적이었다. 뉴욕타임스는 바스키아를 워홀의 마스코트라고 기재하였고, 이를 계기로 두 아티스트는 점차 멀어졌다.Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, China Paramount, 1984, acrylic, oilstick and silkscreen ink on canvas, collection Nick Rhodes @photo by Mirae Shin그럼에도, 두 작가가 만들어낸 예술적 하모니는 많은 의미를 지닌다. 바스키아와 함께 그림을 그리며, 앤디 워홀은 몇 년간 하지 않았던 손그림을 다시 그리기 시작했다. 한동안 사진 작업에 심취하였던 앤디 워홀은 바스키아의 살아있는 드로잉과 페인팅을 접하며 순수한 영감을 받았다. 또한, 내면의 감정과 개인적인 의미를 작품에 담기 시작하였는데, 이는 감정을 배제한 차가운 느낌의 기존 표현법과는 차이를 두는 것이었다. 작품 ‘China Paramount’에서 찾아볼 수 있는 Paramount 로고는 존 굴드 (Jon Gould)에 대한 워홀의 개인적 찬사로 이러한 변화를 잘 보여준다. 바스키아 또한 워홀의 영향으로 아이디어와 작업 진행에 있어 큰 성취를 이루었다. 협업 작업은 개방성을 통해 한 예술가의 표현의 흐름을 변화시키기도 하며, 전혀 다른 작품이 한데 접목되면서 새로운 스타일과 개념을 창조해 내기도 한다. 두 작가의 공동 프로젝트는 비단 작업을 함께 해나가는 것에서 그치는 것이 아니라, 두 사람만이 할 수 있는 강력한 대화의 방식이자 두 세계의 더 큰 확장이 일어나는 경험인 것이다.두 예술가의 친구인 키스 해링(Keith Haring)은 네 개의 손이 그린 그림에 대해 다음과 같이 말하였다. “두 개의 비범한 정신이 결합하여 독특하고 완전히 다른 제3의 정신을 창조한다.”