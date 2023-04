버핏은 6시45분에 콜라 한잔…세상을 바꾼 그들의 '공통점'

윤석열 대통령이 26일(현지시간) 세계 최대 전기차업체 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)를 만나 테슬라의 다음 기가팩토리(전기차 생산시설)를 한국에 지어달라고 요청했다. 세제 지원 등 각종 인센티브를 제공하겠다는 약속도 했다. 머스크 CEO는 “한국은 최우선 후보 국가 중 하나”라고 화답했다.윤 대통령은 이날 워싱턴DC에 있는 블레어하우스(영빈관)에서 한·미 정상회담 직후 머스크 CEO를 약 40분 동안 접견했다고 최상목 대통령실 경제수석이 전했다. 이날 만남은 머스크 CEO가 윤 대통령의 방미 시기에 맞춰 요청하면서 전격적으로 이뤄졌다. 두 사람은 지난해 11월 화상으로 면담한 적이 있다.윤 대통령은 이 자리에서 “한국은 최고 수준의 제조 로봇과 고급 인력을 보유하고 있고, 테슬라가 기가팩토리를 운영하는 데 최고의 효율성을 거둘 수 있을 것”이라고 한국의 강점을 적극적으로 설명했다. 이어 “테슬라가 (한국에) 투자할 것을 결정한다면 입지나 인력, 세제 등 분야에서 적극 지원하겠다”고 강조했다.윤 대통령은 특별 제작한 책자를 머스크 CEO에게 전달하기도 했다. 책자의 제목은 ‘다음 기가팩토리 장소는 한국(Korea for the next Gigafactory)’이었다. 머스크 CEO는 “한국은 기가팩토리 투자지로서 매우 흥미롭고, 여전히 최우선 후보 국가 중 하나”라며 “한국을 방문할 기회가 있을 것”이라고 답했다.워싱턴=도병욱 기자 dodo@hankyung.com