[포토] 동국제약, 카리토포텐과 함께 하는 전립선비대증 바로 알기 캠페인

상상인증권은 22일 동국제약에 대해 올해 매출의 고성장세를 이어가면서 수익성도 점진적으로 개선될 것이라고 분석했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만3000원을 유지했다. 동국제약은 2022년 연결 재무제표 기준으로 매출 6616억원, 영업이익 727억원을 기록했다. 전년 대비 각각 11.4%와 14.9% 늘었다. 하태기 연구원은 “위드 코로나(경제활동 재개)로 지난해 2분기부터 약국 유통환경이 개선되고, 헬스케어에서 화장품이 20.3% 성장한 결과”라며 “지난해 하반기 원자재가격 상승과 판매관리비 증가 등으로 영업이익 성장률은 낮았다”고 말했다. 사업별로는 전문의약품(ETC) 매출이 고성장하고 있다고 했다. 동국제약의 지난해 ETC 매출은 1683억원으로, 전년의 1459억원보다 15.4% 증가했다. 주요 ETC 제품은 포폴(마취제) 로렐린데포(항암제) 로수탄제트(고지혈) 알로스틴(혈관확장제) 히야론(골관절염) 등이다. 2023년은 매출 성장과 함께 수익성 개선이 진행될 것으로 봤다. 올해 ETC 부문은 15.0% 성장할 것으로 예상했다. 중남미 중국 일본을 중심으로 포폴 로렐린데포 히야론퍼스트 등을 수출하며, 10%대 초반의 수출 증가율을 기록할 것으로 추산했다.일반의약품(OTC) 부문에서도 뚜렷한 회복세를 보이고 있다고 했다. 위드 코로나에 따라 지난해 OTC는 전년 대비 12.9% 성장했다. 주요 품목은 인사돌 마데카솔(상처치료제) 판시딜(탈모증) 치센(치질) 센시아(정맥순환 개선) 훼라민큐(갱년기 개선) 등이다. 최근 출시한 전립선비대증 치료제 카리토포텐은 올해 50억원 이상의 매출을 낼 것으로 예상했다.화장품 생활용품 건강기능식품 등 헬스케어 부문은 2022년에 전년 대비 10.7% 성장했다. 특히 화장품 매출은 20%대 성장하며 회사의 매출을 이끌었다고 했다. 올해도 화장품은 18% 내외 성장할 것으로 전망했다. 하 연구원은 “화장품 유통망에서 수익성이 낮은 홈쇼핑 매출 비중이 70%에서 최근 60% 내외로 축소됐고, 앞으로 50% 중반으로 낮아질 것”이라며 “마트 등 오프라인 비중 확대를 추진하고 있어 점진적으로 수익성이 개선될 것”이라고 말했다.개량신약 개발에서는 전립선비대증 치료제 ‘DKF-313’을 개발하고 있다. 현재 임상 3상을 진행 중으로, 내년 말 출시할 계획이다. 동국제약은 향후 6년 간 국내 독점권을 확보하게 된다. 진균감염 치료제 ‘암비솜’의 첫 번째 제네릭(복제약)도 개발 중이다. 현재 품목허가를 준비하고 있다. 연내 출시가 목표다. 하 연구원은 “국내 시장 규모는 300억원 내외로, 국내 승인 후 수출까지도 기대할 수 있다”고 했다.동국제약의 올해 1분기 매출은 1852억원으로 전년 동기 대비 11.8% 증가하고, 영업이익은 13.7% 감소한 202억원으로 추정했다. 영업이익률은 작년 3분기를 저점으로 매분기마다 개선될 것으로 예상했다. 2023년 연간으로는 매출 7399억원, 영업이익 763억원을 예상했다. 작년보다 각각 11.8%와 5.0% 늘어날 것이란 추산이다. 김예나 기자 yena@hankyung.com