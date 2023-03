대구뮤지컬페스티벌 5월 19일 개막…히트작 '9 to 5' 국내 초연

직장내 성차별·부조리 다룬 작품…모티브 된 원곡 큰 인기제17회 대구국제뮤지컬페스티벌(이하 DIMF)이 오는 5월 19일부터 6월 5일까지 대구 일원에서 개최된다.행사 기간 국내외 공식 초청작을 비롯해 창작지원작 등이 무대에 오르고 대학생뮤지컬페스티벌, 수성못뮤지컬프린지페스티벌, 뮤지컬 갈라콘서트, DIMF어워즈 등 다채로운 프로그램이 마련된다.개막작에는 뮤지컬 '9 to 5'(나인 투 파이브·영국)가 선정됐다.이 작품은 직장에서의 성차별과 부조리를 고발하는 내용을 위트 있게 그려냈다.영화와 뮤지컬의 모티브가 된 노래 '9 to 5'는 미국 컨트리 음악의 여왕이라 불리는 돌리 파튼의 대표곡이다.아침 9시부터 오후 5시까지 출근하는 직장인의 애환을 가사에 녹여내 전 세계적으로 큰 인기를 끌었다.2009년 브로드웨이에서 처음 공연된 뮤지컬 '9 to 5'는 원작 영화 극본가 퍼트리샤 레스닉과 돌리 파튼이 힘을 합쳐 만든 작품이다.여기에 브로드웨이 뮤지컬 '지킬 앤 하이드', '뉴시즈', '하이 스쿨 뮤지컬' 등을 연출한 제프 캘훈이 연출을 맡아 완성도를 높였다.대구국제뮤지컬페스티벌 배성혁 집행위원장은 23일 "이번 개막작은 오랜 시간 공을 들여 준비한 역대 최고의 대작"이라며 "상당한 관심을 끌 것으로 기대된다"고 밝혔다./연합뉴스