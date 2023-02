‘필요는 매우 주관적인 단어다(Need is a very subjective word).’2003년 등장한 한 자동차 광고의 카피다. 이 카피 아래에는 ‘그 무엇과도 다른(Like nothing else)’이라는 부제가 달렸다. 맞다. 자동차는 단순한 ‘굿즈’가 아니다. 현대 소비문화의 정점이다. 어디든 갈 수 있고, 언제든 떠날 수 있는 진정한 자유의 다른 말이다.남과 다른 ‘나’를 상징하려는 소수의 사람은 그중에서도 이른바 ‘슈퍼카’로 향한다. 이름 그대로 특별한 차. 한 대에 3억~5억원대에 이르는 이 차에서 슈퍼리치는 어떤 주관적인 필요를 발견하는 걸까.슈퍼카에 대한 분명한 정의는 없다. ‘600마력 이상의 힘을 내야 한다’ ‘제로백(0→시속 100㎞ 가속 성능)이 최소 3초대는 돼야 한다’ ‘전량 수제작해야 한다’ ‘스포츠카의 DNA가 있어야 한다’ 등 설왕설래가 이어질 뿐이다. 그럼에도 슈퍼카로 인정받는 브랜드의 기준은 비교적 분명하다. 대당 30억원을 호가하는 부가티부터 람보르기니, 맥라렌, 페라리, 애스턴마틴, 벤틀리, 롤스로이스 정도가 슈퍼카 브랜드로 꼽힌다.지난 몇 년간 한국의 도로 풍경을 바꾼 것 중 하나는 슈퍼카다. 시장 규모가 어느 곳 못지않다. 대당 3억원 안팎에 파는 람보르기니는 지난해 국내에서 403대 팔렸다. 2021년 홍콩과 마카오를 포함한 중국 전체에선 935대를 출고했다. 전체 자동차 시장 규모로 비교하면 한국은 중국의 10분의 1에도 못 미치지만 슈퍼카 판매만큼은 절반에 가깝다. 페라리가 최초의 스포츠유틸리티차량(SUV) 푸로산게의 아시아 프리미어를 한국에서 연 이유다.누가 슈퍼카를 탈까. 아직은 강남의 도로에서 굉음을 내며 달리는 젊은 층을 상상하기 쉽다. 오해에 가깝다. 길을 달리는 슈퍼카 10대 중 4대의 주인은 40대다. 지난 5년간 람보르기니를 구매한 개인 중 39.7%가 40대. 30대는 20.5%, 20대는 3.1%에 불과했다. 1980년 전후에 태어난 ‘영 포티’들은 어느새 슈퍼카 시장의 큰손이 됐다. 2030·차 덕후 전유물? 불혹이 혹했다4192대. 페라리, 람보르기니, 맥라렌 등 3개 자동차 브랜드의 지난해 말 기준 국내 등록 대수다. 한국의 도로를 달리는 전체 승용차(약 2100만 대)의 0.02%가 ‘세계 3대 슈퍼카’ 소리를 듣는다. 억소리 나는 차값에도 불구하고 슈퍼카들은 빠른 속도로 판매량을 늘리고 있다. 1만 명 가운데 두 명꼴이라는 슈퍼카 오너 가운데 상당수는 정보기술(IT) 분야에 사리가 밝은 40대라고 한다. 그리고 자신이 사는 곳보다 자신이 타는 것에서 더 큰 만족을 느낀다는 사람들이다. 콧대 높은 슈퍼카 브랜드들도 이들에게만은 자세를 낮춘다. 바닥에 붙을 정도로 낮게 깔린 서킷용 자동차 대신 일상에서 즐길 수 있는 스포츠유틸리티차량(SUV)을 대거 내놓는 이유다.○슈퍼 SUV 시대이탈리아가 낳은 세계적인 럭셔리 브랜드 페라리는 지난해 10월 창립 이후 처음으로 4도어 4인승의 준대형 SUV ‘푸로산게’를 선보였다. 5억원이 훌쩍 넘는 자동차지만 출시하기도 전에 연간 생산물량인 3000대가량이 모두 팔렸다. ‘완판’ 사태에 지금은 예약조차 불가하다. 제로백 3.3초, 최고 시속 310㎞를 뽐내며 성능은 물론 운전의 즐거움과 편안함까지 완벽한 조화를 이뤘다고 자평한다.람보르기니는 이탈리아만의 감성을 가장 중요하게 생각하는 초고성능 스포츠카 브랜드다. 람보르기니의 ‘우루스’는 푸로산게에 앞서 럭셔리카 부문에서 ‘슈퍼 SUV’라는 새로운 시장을 창출한 모델이다. 지난해 람보르기니는 우루스를 앞세워 국내에서 한 해 전보다 12.4% 늘어난 403대를 판매했다. 작년엔 슈테판 빙켈만 회장이 직접 방한해 후속 모델인 ‘우루스S’를 소개했다. 제로백 3.5초다. 시속 100㎞ 주행 중 완전 정지까지 걸리는 거리는 33.7m에 불과하다. 가격은 2억9000만원.○이탈리아 vs 영국이탈리아에 페라리와 람보르기니가 있다면 영국에는 벤틀리와 애스턴마틴이 있다. 영국을 대표하는 슈퍼카 벤틀리는 2015년 선보인 첫 럭셔리 SUV ‘벤테이가’로 시장을 선도하고 있다. 대형 세단 ‘플라잉스퍼’, 대형 쿠페 ‘콘티넨털 GT’와 함께 벤틀리의 ‘3대장’으로 불린다. 세 차량 모두 3억원이 넘는 고가의 모델이지만 지난해 국내에서 775대가 팔리며 전년 대비 53.2% 급성장했다.‘영국 신사의 차’로 불리는 애스턴마틴은 지난해 가장 강력한 SUV 모델 ‘DBX707’을 국내에 출시했다. 3억원이 훌쩍 넘는 이 차량은 제로백 3.3초, 최고 시속 310㎞로 달릴 수 있다. 애스턴마틴은 세계적 레이싱 대회 F1에서 존재감을 다지기 위해 브랜드 최초로 개발하는 하이브리드 슈퍼카 ‘발할라’를 최근 국내에서 공개하기도 했다. 999대만 한정 생산하는 이 차량은 제로백 2.5초, 최고 시속 350㎞의 놀라운 성능을 자랑한다.○레이싱카 한 우물도트랙에서 태어난 영국의 슈퍼카 맥라렌은 다른 브랜드와 달리 SUV를 생산하지 않고 레이싱카 기반의 스포츠카에 집중하고 있다. 최근 주목받는 모델은 올 상반기 인도 예정인 고성능 하이브리드 슈퍼카 ‘아투라’다. 맥라렌이 레이싱카와 로드카에서 쌓은 경험과 기술을 총망라한 모델이다. 제로백 3.0초, 최고 시속은 330㎞에 달한다. 가격은 2억9900만원이다.이탈리아 하이퍼포먼스 럭셔리카 마세라티의 ‘MC20’는 ‘가장 아름다운 스포츠카’로 불린다. F1에서만 볼 수 있던 기술을 도로 위로 옮긴 ‘네튜노 엔진’을 장착했다. 제로백 2.9초, 최고 시속 325㎞의 성능을 발휘한다. 가격은 3억900만원이다. 지난해 국내에서 21대가 팔렸으며, 컨버터블 모델인 ‘MC20 첼로’는 작년부터 지금까지 60대 이상 계약됐다.영국 롤스로이스 역시 강력한 성능을 바탕으로 슈퍼 럭셔리카로 분류된다. 국내에선 지난해 4억~5억원이 넘나드는 ‘고스트’를 중심으로 234대나 팔렸다. 2018년 국내 연간 판매 100대를 돌파한 이후 매년 상승세다. 롤스로이스는 대표 플래그십 모델 ‘팬텀시리즈 Π’를 지난해 국내 출시했다. 2017년 선보인 8세대 팬텀의 부분변경 모델이다. 팬텀은 1925년 처음 등장한 이후 ‘세계 최고의 차’라는 명성을 누려왔다. 신형 팬텀의 가격은 7억~8억원으로 슈퍼카 중에서도 최고가다.박한신/김일규 기자 phs@hankyung.com