카카오 본사 제주 이전 10주년 백서 '미래 위한 노력' 발간

카카오가 제주 본사 이전 10주년을 맞아 제주 이전 백서 '제주의 더 나은 미래를 위한 우리의 노력'을 발간했다.카카오의 전신 격인 다음커뮤니케이션은 수도권에서 제주로 이전한 최초 기업이다.2004년 제주시 애월읍 펜션을 임시 사무실로 쓰다가 2006년 제주시 오등동 글로벌미디어센터(GMC)를 열고 본사 이전을 위한 밑그림을 그렸다.이후 2012년 4월 13일 제주첨단과학기술단지에 본사 사옥인 스페이스닷원(Space.1)을 완공해 본사를 이전했다.카카오는 백서에 카카오가 제주와 함께한 10년간의 약속과 책임, 제주의 더 나은 미래를 위한 카카오의 노력과 활동을 담았다.백서는 '제주지역 파트너들과 함께 더 나은 세상을 만드는 카카오', '제주의 이웃들과 함께 만드는 같이의 가치', '제주의 미래를 준비하는 카카오의 응원 등 3가지 파트로 구성됐다.첫 번째 파트에서는 제주지역 파트너들과 함께 성장한 이야기를 담았다.카카오는 카카오클래스, 제가버치, 카카오맵 초정밀지도 등 카카오플랫폼의 제주지역 파트너들과 공동 성장해 왔다.두 번째 파트에서는 인터넷 하는 돌하르방, 제주임팩트챌린지 등 제주도민과 같이 진행하는 사례들을 담았다.세 번째 파트는 Show me the IT, 사이좋은 디지털 세상, 진로 체험 프로그램, 카카오트랙 등 지역 내 우수한 IT 인재 양성 활동으로 구성됐다.카카오 제주 이전 백서는 제주 위드 카카오(jeju.kakako.com)에서 누구나 볼 수 있다.홍은택 카카오 대표는 18일 발간사에서 "앞으로도 카카오는 지역의 목소리를 더 많이 경청하고 제주의 더 나은 미래를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.카카오는 지난해 12월 제주국제자유도개발센터와 협력해 공동체 협업 중심의 업무공간인 '카카오 제주아지트' 조성 계획을 밝힌 바 있다./연합뉴스