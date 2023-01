설 준비는 김해 특산물로…가야뜰 브랜드 최대 20% 할인

탄수화물·단백질·지방 비율만 맞추면 되는 IIFYM 식단전문가 "체중 감량 효과적…음식 조절할 필요는 있어"한 달 해보니 1.4kg 감량 빵, 라면, 케이크 등을 먹고도 체중을 감량할 수 있는 다이어트 방법이 떠오르고 있다. IIFYM 식단이 그 주인공이다. 해외를 중심으로 SNS상에서 1천만 개가 넘는 해시태그를 기록하고 있다. IIFYM은 'If It Fits Your Macros(당신의 영양에 맞는다면)'의 약자로 3대 영양소인 탄수화물, 단백질, 지방의 비율을 맞춰두고 식사를 하는 방법을 의미한다. IIFYM 식단은 영양소 균형을 챙기며 긴 기간에 걸쳐 조금씩 체중을 줄일 수 있다는 것이 특징이다. IIFYM 식단의 첫 단계는 대사량을 구하는 일이다. 대사량은 기초대사량과 활동대사량을 합한 값이다. 대사량보다 적게 먹으면 다이어트가 가능하다. 일반적으로 대사량에서 500㎉를 빼면 개인별 다이어트 칼로리가 나온다. 이후 다이어트 칼로리의 탄수화물, 단백질, 지방 비율을 5:3:2로 나눠 식단을 설계하면 된다. 다만 튀긴 음식 등 건강에 안 좋은 음식은 조절해야 한다. 김양현 고려대학교 안암병원 가정의학과 교수는 "(IIFYM 식단이) 체중 감량에는 효과적인 측면이 있지만 포화지방산이나 트랜스지방의 섭취를 조절하지 않으면 오히려 건강을 해칠 수 있어 음식의 종류를 잘 선택해야 한다"고 설명했다. 실제로 기자가 IIFYM 식단을 통해 1개월 동안 다이어트를 해봤다. 실생활에서 IIFYM 식단을 실천하기 위해서는 전자저울과 식단 앱이 필요하다. 전자저울을 이용해 음식의 무게를 측정하고 식단 앱을 이용해 각 음식의 영양 성분을 파악해야 하기 때문이다. 한 달 동안 IIFYM 식단을 하며 가장 어려웠던 부분은 단백질 양을 맞추