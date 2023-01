[신간] 누가 내 집 마련의 꿈을 빼앗아 갔는가?·화폐 한국사

우주론·지질학·생물학 등 과학으로 조명한 우주와 인간의 역사 서기 1세기경에 활동한 로마계 이집트 천문학자 클라우디오스 프톨레마이오스는 지구가 우주의 중심에 있고, 다른 모든 천체가 그 주위를 돈다고 주장했다. 그가 설계한 모형에서 지구 주위를 도는 천체들의 세계는 완벽했다. 그러나 현대 과학에 의해 밝혀진 진실은 달랐다. 지구는 우주의 중심이 아니었다. 그저 "궤도를 도는 얼음과 먼짓덩어리들이 뭉쳐서 형성된" 우주의 티끌에 불과했다. 우주도 질서 있고, 조화로운 존재가 아니라 계속 팽창하는 불안정한 공간일 따름이었다. 지구사 분야의 석학 데이비드 크리스천 호주 매쿼리대 교수와 신시아 브라운 박사 등이 함께 쓴 '빅 히스토리'(원제: Big History: Between Nothing and Everything)는 역사책이다. 하지만 흔히 우리가 읽는 역사적 사건들로 채워진 전형적인 역사서는 아니다. 저자들은 새로운 과학적 지식과 사유를 통해 역사를 새롭게 재구성한다. 이를 위해 역사서 등 문헌 연구 방법을 포함해 우주론, 지질학, 생물학, 물리학 등 각종 과학적 연구 방법을 역사 연구에 적용, 우주 탄생부터 현대사까지의 역사를 개괄한다. 우주가 탄생한 순간부터 기술하다 보니 책 내용이 길어질 수밖에 없다. 이에 따라 저자들은 역사의 분기점이 된 8가지 사건을 추려서 그 핵심만 담았다. '빅뱅: 우주의 기원' '은하와 별의 기원' '화학원소' '행성' '생명' '호모 사피엔스' '농경' '인류세'를 키워드로 저자들은 책을 써 내려간다. 책에 따르면 우주는 138억2천만 년 전 시작됐다. 탄생 후 수십만 년간 우주는 단순했다. 은하도, 별도, 행성도 없었다. 희미한 빛을 내는 '우주배경복사'를 빼면 컴컴