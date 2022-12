제2의 오겜·우영우 키운다…"2027년 방송영상 매출액 30조원"

영국 '프리즈', 세계 10대 전시에 부산비엔날레 올려 2022 부산비엔날레가 영국의 현대미술 전문지 '프리즈'(Frieze)에서 2022년도 세계 10대 전시로 소개되는 등 국내외 언론으로부터 호평을 받았다. 27일 부산비엔날레조직위에 따르면 프리즈는 올해 '세계 톱10 전시'(Top 10 Shows from Across the World in 2022)에 부산비엔날레를 올렸다. 영국과 유럽, 미주권을 제외하고 톱10 리스트에는 이름을 올린 곳은 부산비엔날레가 유일하다. 프리즈는 "지역의 환경적, 인문적, 역사적 특색을 모두 담은 새로운 비엔날레 모델로 제시했다"고 평가했다. 프리즈는 1991년 영국 런던에서 창간한 매거진에서 시작해 현재 런던, 뉴욕, 로스앤젤레스, 서울 등 4곳에서 세계 3대 아트페어로 불리는 '프리즈' 아트 페어를 열고 있다. 프리즈에 이어 '아트넷 뉴스'(Artnet News), '아트포럼'(Art Forum), '아트 잇'(ART iT) 등 세계 유수 전문지에서도 2022 부산비엔날레를 비중 있게 다뤘다. '아트넷 뉴스'의 저널리스트 비비엔 차우는 부산비엔날레를 구성하는 조직위와 부산시의 역할에 대해 칭찬을 아끼지 않았다. '아트포럼'은 "올해 부산비엔날레를 도시 특유의 지역사를 초월해 광범위한 초국가적 관심사를 모두 다루며 깊이 있고 우아하게 큐레이팅 된 전시"라고 평가했다. 김해주 전시감독의 인터뷰 기사를 비중 있게 다룬 '아트 잇'은 "부산의 위치를 스마트하고 역동적이게 드러낸 전시 구성이었다"며 "기술 변화와 정보 흐름 속에서 부산 지형을 '물결'이라는 이름으로 은유, 참여작가들의 예술적 실천과 지역의 맥락을 연결하는 데 성공했다"고 평했다. 이외에 '오큘라'(Ocula), '뉴요커'(New Yorker) 등에서 전시 리뷰와 함께 참가작가를 조명