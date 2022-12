달콤쫀득한 매력 한가득…영동곶감축제 내달 6일 개막

해외팀 내한에 창작 뮤지컬까지…'뮤지컬 전성기' 이어간다 올해 역대 최대 호황을 누린 국내 뮤지컬 업계가 내년에도 여러 대작들과 함께 전성기를 이어간다. '오페라의 유령', '레미제라블' 등 뮤지컬 팬들이 고전 명작부터 '베토벤', '시스터즈', '베르사유의 장미' 등 첫선을 보이는 창작 뮤지컬들까지 다양한 작품들이 관객들과 만난다. 내년 가장 큰 기대작 중 하나는 3월부터 부산과 서울에서 공연하는 '오페라의 유령'이다. 무려 13년 만에 성사된 한국어 공연으로 제작 단계부터 관심을 모았던 작품이다. '오페라의 유령'은 뮤지컬계의 거장 앤드루 로이드 웨버의 대표작으로 전세계에서 사랑받아온 스테디셀러다. '더 팬텀 오브 디 오페라'(The Phantom of the Opera), '씽크 오브 미'(Think of Me), '올 아이 애스크 오브 유'(All I Ask of You) 등 주옥같은 넘버들로도 유명하다. 국내에서는 2001년과 2009년 두 차례만 한국어 공연이 성사됐고, 그동안 해외 오리지널 팀의 내한 공연으로만 만날 수 있었다. 이번에는 조승우, 최재림, 전동석 등 스타 배우들이 대거 출연해 기대감을 더하고 있다. 영화로도 만들어진 대작 '레미제라블'도 내년 10월 8년 만에 국내 무대에 오른다. '레미제라블'은 프랑스의 대문호 빅토르 위고의 장편소설을 원작으로 한 작품으로, 웅장하고 아름다운 음악과 19세기 프랑스를 구현한 무대 미술 등으로 40여 년간 사랑받아왔다. '레미제라블'은 원래 프랑스 뮤지컬이었다. 작사가 알랭 부브릴, 장마르크 나텔과 작곡가 클로드미셸 쇤베르그가 의기투합해 만들어 1980년 파리에서 초연한 것을 영국의 세계적인 프로듀서 캐머런 매킨토시가 로열셰익스피어극단(RSC) 제작으로 1985년 런던 바비칸