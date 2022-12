순천시, 애니메이션 클러스터 조성

21:30 아트 인사이드유은석 개인전 'The NEW Pop!!'서울 논현동 리나갤러리에서 열리고 있는 팝아트 작가 유은석 개인전을 소개한다. ‘The NEW Pop!!’은 현대인에게 전하는 위로를 주제로 한 팝아트 전시다. 유 작가가 눈여겨보는 구기 스포츠에서 영감을 얻은 우레탄 공 작품 등이 전시됐다. 아스팔트를 뚫고 올라온 민들레에게 전하는 용기의 메시지를 유 작가의 인터뷰로 담았다.22:00 한예종×한경arte앙상블 시리즈 - 베이스 앙상블콘트라베이스는 현을 마찰시켜 소리 내는 찰현악기 중 가장 음역대가 낮다. 곡의 중심을 잡아주기 때문에 오케스트라 연주에서 빠질 수 없는 악기다. 콘트라베이스의 특징과 종류에 대한 해설과 모차르트, 생상스 등의 작품에 등장하는 콘트라베이스의 선율을 감상한다. 한국예술종합학교 음악원 객원교수인 콘트라베이시스트 조영호와 한예종 학생들이 해설하고 연주한다.백세영 한경아르떼TV PD