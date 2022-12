결혼으로 '최강' 일군 막시밀리안 1세

아내의 이른 죽음, 아들의 급사에도

평생 외교 전장 누비며 '결혼 동맹' 맺고

손자를 '세계 호령하는 황제'로 만들어



합스부르크 '수집 전통' 만든 인물

그의 유산이 500년 뒤 지금 한국에

국립중앙박물관 '합스부르크 600년, 매혹의 걸작들' 전시 가장 첫 부분에 나와 있는 막시밀리안 1세의 초상화. 합스부르크 가문이 결혼 동맹으로 전 유럽을 호령하는 데 가장 큰 공헌을 한 인물이다. 그림은 트럼프 카드의 '킹' 카드를 연상시킨다.

‘전설의 혼테크’ 서막을 올리다

젊은 시절 막시밀리안의 초상화. ⓒDoronenko

막시밀리안이 결혼할 무렵 프랑스 지도. 주황색이 처가인 부르고뉴 공국의 영토다. 부르고뉴 공국의 영토는 전 유럽에서 손꼽힐 정도로 풍족했다. 케임브릿지 프랑스사

막시밀리안, ‘백마 탄 왕자’ 됐지만…

1500년경 니클라스 라이저가 그린 마리 드 부르고뉴의 초상화. 부르고뉴 공국의 유일한 상속녀로, '황금의 신부'라는 별명으로 불렸다. 아름답고 똑똑하며 막시밀리안을 진심으로 사랑했다. 젊은 나이에 안타깝게 요절했지만, 그녀와 막시밀리안의 후손들은 전 유럽을 석권했다.

안톤 페터가 그린 1477년 결혼식 장면.

결혼으로 세계를 정복하다

이번 기사의 주인공인 막시밀리안과 그 자손들. 막시밀리안과의 관계와 이름, 획득한 영토를 함께 표시했다.

막시밀리안이 세상을 떠나기 몇 년 전 베른하르트 슈트리겔이 합스부르크 가문의 역사를 담아 그린 그림. 사실 이 작품은 상상화에 가까운데, 그림을 그릴 당시 막시밀리안은 노인이었고 옆에 서 있는 아들(필리프 1세)과 아내(마리)는 세상을 떠난 지 오래였다. 그림에 등장하는 세 아이는 서로 만나본 적도 없었다. 할아버지의 팔을 안고 있는 건 둘째 손자(페르디난트), 한가운데는 첫째 손자(카를 5세), 맨 오른쪽 아이는 헝가리의 왕 러요시 2세다. 러요시 2세가 약관의 나이에 전사하면서 그의 왕국은 동생의 남편인 페르디난트, 즉 합스부르크 가문의 품에 안긴다.

1547년 합스부르크 가문의 영토. 영국과 프랑스를 제외한 스페인과 이탈리아 남부, 중부 유럽 등 대부분의 유럽 지역을 차지하고 있다.

500년 뒤 한국에 온 ‘미디어 황제’

국립중앙박물관 합스부르크전에 나와 있는 '막시밀리안 1세의 갑옷'. 막시밀리안은 말에 타고 무예를 겨루는 마상시합에 능했다. 여러 갑옷을 수집하고 제작을 주문한 '갑옷 덕후'기도 했다. 이 유물은 당대 유럽 최고의 갑옷 장인이었던 로렌츠 헬름슈미트의 작품이다.

알브레히트 뒤러가 막시밀리안의 의뢰를 받아 만든 '막시밀리안 1세의 개선문'(1515). 막시밀리안은 판화의 가능성을 알아보고 정치 선전에 활용한 최초의 통치자였다. 막시밀리안은 이 작품을 최소 700부 넘게 찍어 제국 전역의 궁전과 시청에 걸었다. 개선문을 지을 돈이 없어 생각해낸 궁여지책이었지만, 국민들의 반응은 열광적이었다.

<그때 그 사람들>은 미술과 고고학 등 과거 사람들이 남긴 흥미로운 것들에 대해 다루는 코너입니다. 토요일마다 연재되는 기사로, 이번 기사는 20회째입니다. 쉽고 재미있게 쓰겠습니다.



알렉산더 대왕(마케도니아 제국), 광개토대왕(고구려), 칭기즈 칸(몽골 제국)…. 우리는 이런 사람들을 정복 군주라고 부릅니다. 전쟁에서 계속 이겨서 드넓은 땅을 얻은 왕에게 보내는 찬사죠.자기 자식과 손주들을 모조리 정략결혼 시켰고, 그 자신마저도 정략결혼의 장기 말로 활용했죠. 덕분에합스부르크 가문이 정략결혼으로 유명하다는 얘기는 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. "남들은 싸우도록 놔둬라. 그대 축복받은 오스트리아여 결혼하라!"는 문구도 잘 알려져 있죠.그가 자손들을 장가, 시집 잘 보낸 덕분에 합스부르크 가문은 200여년간 유럽대륙 대부분과 아메리카 대륙, 필리핀까지 포함하는 최강국을 건설할 수 있었습니다.막시밀리안 1세의 아버지인 프리드리히 3세 이야기부터 시작하겠습니다. 프리드리히는 아래턱과 아랫입술이 유난히 튀어나온 인물로, 자손들에게을 물려준 주인공입니다. 주걱턱이 얼마나 심했는지 당시에는는, 조롱인지 진짜인지 알 수 없는 얘기도 있었죠. 그는 별 볼 일 없는 사람이었지만,포르투갈 왕족과의 사이에서9살이 될 때까지 말을 하지 못했다는 기록도 있고, 지금으로 치면 주의력결핍 행동장애(ADHD) 증상도 보였습니다. 막시밀리안이 12살 때 아버지는 "아무래도 내 아들이 좀 바보인 것 같다"고 걱정했다고 합니다.하지만 막시밀리안은 곧 멋진 청년으로 성장합니다. 매부리코와 주걱턱 때문에 꽃미남은 아니었지만 남자다운 외모를 뽐냈고, 키는 6피트(183cm)가 넘었습니다. 성격도 쾌활하고 당당해서 이성에게 인기가 아주 많았다고 합니다. 신체 능력도 탁월했는데 이를 과시하기 위해도 있습니다. 19세기에 이 일화를 읽고 감동을 한 오스트리아 장교 두 명이 같은 곳에 올라갔다가 둘 중 하나는 떨어져 죽었다니, 웬만한 체력으론 어려운 일이었겠죠.막시밀리안과 마리의 결혼은 부르고뉴의 독립에 강력한 힘을 실어주는 행동이었죠. 부자 동네가 짐 싸서 떠난다는데 왕이 좋아할 리 없습니다. 이 약혼으로 프랑스와 오스트리아는 원수 관계가 됩니다.4년 뒤인 1477년. 막시밀리안의 장인이 전투에서 목숨을 잃으면서 정세가 급변합니다.결혼 당시 막시밀리안은 18세, 마리는 20세였습니다. 둘은 뜨겁게 사랑했습니다. 막시밀리안은 프랑스어를, 마리는 독일어를 못해서 말이 안 통한다는 점도 별로 중요하지 않았습니다. 마리는 활발하고 유쾌한 미인이었습니다. 그녀는 어린 남편에게 부르고뉴의 선진 예술을 소개해 줬습니다. 스케이트를 가르쳐 주거나 같이 로맨스 소설을 읽기도 했죠.일설에는 "탑에 갇힌 마리가 막시밀리안에게 머리카락을 보내며 구해달라고 요청했고, 이는 동화 '라푼젤'의 모티브가 됐다"라고도 합니다. 이는 사실이 아니라는 게 많은 학자의 견해지만, 막시밀리안의 이미지가 얼마나 좋았는지를 잘 보여줍니다.막시밀리안은 탁월한 군사 지휘관이었고,하지만 안타깝게도 행복은 오래 가지 못했습니다. 셋째를 임신 중이던 마리가 평소처럼 취미인 사냥을 하러 가다가 말에서 떨어져 중상을 입은 거죠. 아내가 다쳤다는 얘기에 막시밀리안이 어찌나 큰 충격을 받았는지, 마리는 "별로 안 다쳤다"고 거짓말을 해야 했습니다.막시밀리안은 마리의 임종을 지키지 않았습니다. 사랑하지 않아서가 아니라, 너무나도 슬퍼서 현실을 부정했던 겁니다. 혼이 반쯤 나간 채로 장례식을 치른 막시밀리안."아이들과 가문을 위해서라도 살아야 한다." 막시밀리안은 이렇게 다짐했을 겁니다.결혼 상대를 기막히게 고른 건 물론이고,아들과 딸을 카스티야와 아라곤(지금의 스페인)을 갖고 있었던 후안·후아나 남매와 동시에 결혼시킨 거죠.스페인과 튼튼한 동맹을 맺자는 의도였지만 이들의 결혼이 오래가지는 못했습니다. 사위가 결혼 몇 달 뒤 사망했고, 아들도 1506년 장티푸스로 세상을 떠났거든요. 아들에게 의부증 증세를 보이던 며느리는 반쯤 미쳐버렸고요. 하지만 아들 내외는 카를 5세(첫째 손자)와 페르디난트 1세(둘째 손자)를 비롯해 여섯 명의 아이를 남겼습니다. 홀몸이 된 막시밀리안의 딸이 이들을 성심껏 키웠습니다.말 그대로 천운(기존 스페인 왕가 입장에서는 날벼락)이었습니다. 역사학자 마틴 래디는 "자칫하면 합스부르크 제국이 찢어질 수도 있었던 도박이었다"고 말합니다. 딸과 사위 사이에 아들이 생겼다면, 그 아들은 스페인을 물려받는 건 물론 합스부르크 땅 일부를 가져갔을 수도 있거든요.또다시 말도 안 되는 행운이 벌어집니다.막시밀리안의막시밀리안은 그 자신조차 장기 말로 활용했습니다. 마리가 죽은 뒤 이탈리아에서 손꼽히는 부자 가문의 딸과 재혼한 겁니다. 결혼 지참금으로 100만 플로린이 들어왔는데, 현대로 따지면 5000억원은 족히 되는 돈입니다.막시밀리안은 평생 많은 업적을 남겼습니다. 군사와 법, 제도 등 여러 방면에서 개혁을 펼쳐 제국의 토대를 닦았죠. 결혼 정책에만 힘쓴 것 같지만 전쟁도 굉장히 많이 벌였습니다.하지만 막시밀리안 자신의 삶은 그리 행복하지 않았습니다.자손들이야 유럽을 지배했지만, 수없이 많은 전장을 오갔는데도 생전 자기 손에 들어온 건 많지 않았고요. 1501년 낙마 사고로 다리를 크게 다친 뒤부터는 심각한 우울증에 시달렸습니다. 1514년부터는 "언제 죽을지 모른다"며 어딜 가나 자신의 관을 들고 다녔죠. 1518년 뇌졸중으로 쓰러진 그는 이듬해인 1519년 세상을 떠납니다.마리는 예술을 보는 막시밀리안의 안목을 틔워줬고, 막시밀리안은 예술 후원이 가문의 이미지를 개선하고 애국심을 고취하는 데 효과적이라는 사실을 깨달았습니다. 독일의 '국민 화가' 알브레히트 뒤러(1471~1528)에게 목판화 '막시밀리안 1세의 개선문'을 만들게 한 뒤 홍보 자료로 쓴 게 대표적입니다. 돈이 없어서 진짜 개선문을 짓지 못하니 만든 대용품이었지만, 이를 접한 각지 국민들의 반응은 폭발적이었습니다.그래서 그를 '미디어의 황제'라고 부르는 사람들도 있습니다.(역사가 래리 실버)라는 이유에서입니다.후손들은 대대로 전 유럽의 명작들을 긁어모았고, 오스트리아의 근대화를 이끈 마리아 테레지아는 이 미술품들을 파격적으로 일반 국민에게 공개했습니다. 프란츠 요제프 1세는 빈미술사박물관을 지어서 가문의 소장품을 한데 모았고요.이런 사실을 알고 나면 국립중앙박물관에서 열리고 있는 합스부르크 전시가 또 달리 보입니다. 한 남자의 결혼과 사랑이 예술품 수집으로 이어지고, 그와 자손이 모은 작품들이 박물관에 전시되고,…. 인간사, 참 알 수 없네요. 다음 주 기자코너에서는 막시밀리안 1세의 며느리, 후아나의 이야기를 자세히 풀어보겠습니다. 좋은 주말 보내세요.* 기사 작성에는 <합스부르크 세계를 지배하다>(마틴 래디), <스페인 제국사 1469~1716>(존 H. 엘리엇), <A history of the Habsburg Empire 1273~1700>(장 베린저), <The Habsburg Monarchy, 1490~1848>(폴라 S. 피츠너), <A History of the Habsburg Empire 1526~1918>(로버트 A. 칸) 등의 책을 참조했습니다.