현대무용과 프리스타일 댄스의 만남 '브레이크 스루'

LG아트센터서울서 12월 2~3일 공연현대무용가 김설진과 김재덕이 현대무용과 스트리트 댄스, 프리스타일 댄스의 경계를 허무는 공연 '브레이크 스루'를 오는 2~3일 LG아트센터서울 LG시그니처홀 무대에 올린다.'브레이크 스루'는 안무가 김재덕과 비보잉그룹 엠비크루(M.B.Crew)의 '마당: Pull-in'과, 김설진과 무버(Mover)의 '달의 얼굴: Phase of the Moon' 두 편의 공연으로 구성된다.'마당:Pull-in'은 김재덕과 엠비크루가 작년 '서울거리예술축제'에서 공연한 '마당-인터렉션'을 재창작했다.서대문구의 한 작은 인쇄소에서 선보였던 '마당-인터렉션'은 좁은 공간에서 펼쳐지는 역동적인 안무로 신선함을 안긴 작품이다.이번에는 기존 공연장의 물리적 한계에 따라 시도하지 못했던 동작을 포함해 대극장 무대와 조명 연출을 이용해 확장된 상상력을 펼친다.김재덕은 "마당이라는 작은 공간을 하나의 세상으로 상정하고, 스트리트 댄스와 현대무용이 교차하면서 생기는 새로운 에너지를 관객들과 나누는 공연"이라고 설명했다.두 번째 공연 '달의 얼굴: Phase of the Moon'은 김설진이 자신이 이끄는 크리에이티브그룹 '무버'와 함께 선보이는 신작이다.현대 무용, 비보잉, 스트리트 댄스, 발레 등 다양한 춤 스타일을 가진 7명의 출연자가 개성이 담긴 움직임을 펼친다.김설진은 '달의 얼굴'은 춤을 살아온 이들의 이야기"라며 "이들의 이야기가 개개인의 삶과 어떻게 닿을 수 있을까 하는 질문에서 출발했다"고 설명했다./연합뉴스