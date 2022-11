심청가·수궁가…대구문화예술회관 18∼19일 판소리 공연

뮤지컬 '지저스 크라이스트 수퍼스타' 개막달라진 무대에 '겟세마네' 등 명곡은 그대로 예언된 죽음이 일주일 앞으로 다가온 예수. 그러나 성스러워야 할 예루살렘 성전은 신의 이름을 파는 장사치의 소굴이 되고, 자신을 맹목적으로 따르는 군중은 그에게 무턱대고 구원을 요구할 뿐이다. 홀로 겟세마네 동산에 올라 아버지 신에게 "내가 왜 죽어야 하나, 내 죽음의 의미를 알려달라"고 절규하는 예수의 노래에선 죽음의 고통보다도 누구도 구원하지 못한 채 맞이하는 무의미한 죽음에 대한 두려움이 읽힌다. 성경 인물들에 대한 파격적인 해석과 여러 명곡으로 50년 넘게 세계 각국에서 사랑받아온 뮤지컬 '지저스 크라이스트 수퍼스타'가 7년 만에 한국에서 막을 올렸다. 지난 10일 서울 강남구 광림아트센터 BBCH홀에서 개막한 '지저스 크라이스트 수퍼스타'는 '캣츠', '오페라의 유령' 등을 남긴 뮤지컬 거장 작곡가 앤드류 로이더 웨버와 작사가 팀 라이스가 1971년 처음 선보인 작품이다. 대중적인 인기 속에서 구원의 의미에 대해 고뇌하는 '슈퍼스타' 예수와 그런 그를 인간적으로 사랑하며 갈등하는 혁명가 유다, 어리석고 맹목적인 예수 추종자들의 이야기를 그린다. 대사 없이 노래로만 이어가는 '성스루 뮤지컬'(sung-through musical)로, 강렬한 록부터 블루스, 찬송가까지 다양한 음악으로 이야기를 끌어나간다. 절규에 가까운 샤우팅을 들을 수 있는 예수의 대표곡 '겟세마네'(Gethsemane)와 마리아의 '그를 사랑하는 법을 몰라'(I Don't Know How to Love Him) 등 여러 명곡을 남겼다. 3년간 복음을 전파해 온 예수는 수많은 군중의 중심에 선 당대 최고의 스타가 된다. 통제할 수 없는 군중에 둘러싸여 점점 어떤